Tampa Bay 'arruina' el homenaje a Rizzo venciendo a los Cubs para igualar la serie

Chicago, Estados Unidos.- Los Tampa Bay Rays lograron sobreponerse del primer compromiso e igualaron la serie con la victoria sobre los Chicago Cubs, con un encuentro de varias volteretas en la pizarra; los Cubs prepararon un homenaje para Anthony Rizzo luego de que este anunciara su retiro como jugador profesional, pero este se vio eclipsado por la ofensiva de Tampa, que logró darle la vuelta al marcador y terminar con la mínima ventaja.

El arranque del encuentro estuvo tan competido que las decisiones quedaron para los lanzadores del bullpen; el derecho Bryan Baker obtuvo su cuarta victoria del año, luego de haber lanzado solo una entrada, en la cual solo permitió un indiscutible sin más novedades. La derrota fue para Brad Keller, el cual permitió dos imparables, entre ellos un cuadrangular solitario, lo que costó la carrera de la diferencia para los Rays.

El encuentro arrancó con una emotiva ceremonia para Rizzo, el cual anunció su retiro definitivo de los diamantes a inicios de semana; el histórico primera base se hizo presente en el terreno de juego, acompañado de su esposa y su hijo, para efectuar el lanzamiento de la primera bola.

La primera anotación cayó en el cierre de la segunda entrada, con un cuadrangular solitario, conectado por Moisés Ballesteros hacia el jardín izquierdo; después de su homenaje, Rizzo se desplazó para esa zona a disfrutar el encuentro y la bola conectada por el designado de los Cubs cayó justo donde se encontraba Anthony, el cual estuvo cerca de capturar el esférico.

LOOK OUT, RIZZO!



Mo Baller's first career @mlb home run lands in Anthony's lap! pic.twitter.com/et13uoUyVk — Chicago Cubs (@Cubs) September 13, 2025

Los 'Cachorros' ampliaron la ventaja en el marcador en el cierre del cuarto episodio; Nico Hoerner negoció pasaporte y se robó la segunda almohadilla, por lo que Ballesteros fue pasado con base intencional, pero ambos terminaron anotando con un batazo de dos estaciones, impulsado por Dansby Swanson.

dansby delivers uD83DuDE0C pic.twitter.com/VOvogUxAfX — Chicago Cubs (@Cubs) September 13, 2025

Los Rays se quitaron la blanqueada en el quinto rollo, cuando Bob Seymour abrió con triple y Richie Palacios lo envió a la registradora con un roletazo al cuadro. Una entrada después, cayeron dos más: doblete de Brandon Lowe y sencillo de Jake Mangum. Las de la diferencia fueron impulsadas por cuadrangulares solitarios de Michael Busch y Junior Caminero en la última tanda al bat.

No. 43 but who's counting uD83DuDE0E pic.twitter.com/vVrnLUTeuv — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 13, 2025

