Tigers respiran aliviados tras malestar de Skubal; "todas son buenas noticias"

Miami, Estados Unidos.- Tal perece que el malestar que sintió el as de los Detroit Tigers, Tarik Skubal el viernes durante su juego ante los Marlines, solo quedará en un susto, tras someterse a un examen que no mostró daños estructurales después de sentir algo de rigidez en el lado izquierdo.

Todo son buenas noticias. El escáner salió limpio", dijo el manager de los Tigers, A.J. Hinch, antes del juego del sábado contra los Miami Marlins. "Así que, obviamente, eso es genial para nosotros y genial para él". Noticias Relacionadas MLB: Neto y Trout impulsan a los Angels a la victoria en contra de los Twins

MLB: Rangers continúan imparables y completan la limpia ante los Brewers

Hinch dijo que Skubal regresó a Detroit después de la prueba. Se espera que el zurdo tenga su próxima apertura el próximo jueves, cuando se midan a Cleveland.

AL Cy Young favorite Tarik Skubal waived the training staff on and leaves the game in the 4th due to injury.



He reached for his left side (lat/oblique it seams) after a pitch. #Tigers



pic.twitter.com/H47YTjIbZb — Harrison Cordell Fant (@Fantavious9) September 13, 2025

"Tenemos mucho trabajo por hacer para que supere este dolor", dijo Hinch. "No me gusta que tenga ningún dolor ni ninguno de nuestros muchachos. Claramente, todos estábamos esperando el escaneo y la evaluación y tener noticias positivas es un buen paso adelante".

Skubal, vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana hizo un gesto hacia su dugout cuando sintió tensión por primera vez en la cuarta entrada de la derrota del viernes por la noche por 8-2 ante Miami. Se fue después de una breve conversación con Hinch y un entrenador de los Tigers.

El zurdo estará listo para su próxima salida

El zurdo de 28 años recibió cuatro carreras y cuatro hits en tres entradas y un tercio. Tiene marca de 13-5 con efectividad de 2.26 en 29 aperturas para los líderes de la División Central de la Liga Americana, con 224 ponches en 183 entradas y un tercio.

Hinch dijo que no ha hablado con Skubal directamente desde la prueba, pero se le informó que los resultados confirmaron que tenía algo de tensión en el área de la caja torácica. "Todo eso fue consistente con lo que estaba diciendo (el viernes)", dijo Hinch. "Así que coincidió con la evaluación física junto con la evaluación médica de hoy".

Báez sufrió un golpe en el rostro, tras un batazo de foul

El manager también dijo que el campocorto Javier Báez continúa mostrando hinchazón y moretones alrededor de su ojo izquierdo, pero ha reanudado la preparación para el juego. Báez salió en la segunda entrada el viernes después de que cometió un foul en un lanzamiento que se desvió del ala de su casco de bateo y golpeó su frente y cerca de su ojo. "Parece, obviamente, que duele, pero él informa que está bien", dijo Hinch.

Fuente: Tribuna del Yaqui