¡A lo McGregor! Ilia Topuria no descarta poder contender por la presidencia de España

Madrid, España.- Si un recurso ocupan los detractores de Ilia Topuria para menospreciarlo son las similitudes que su carrera está teniendo con respecto a Conor McGregor. La manera de declarar, su camino hacia un doble campeonato de UFC y sus tatuajes hacen que el hispano-georgiano sea constantemente comparado con la estrella irlandesa. Ahora, un nuevo argumento se suma a esta lista y es que recientemente fue cuestionado sobre si le gustaría contender como candidato presidencial.

Durante la presentación de WOW 22, la nueva velada en Madrid de su promotora, un aficionado le preguntó al actual campeón ligero de la UFC sobre una posible aspiración a la presidencia de España, tal y como actualmente McGregor lo está haciendo en su país natal. Hace apenas unas semanas, 'The Notorious' anunció que se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Irlanda y se lanzó contra la gestión del actual mandatario, Michael Daniel Higgins.

La verdad es que en este punto de mi carrera y mi vida no lo había pensado nunca, nunca tuve ese tipo de reflexión sobre si querría ser el presidente o no, pero si al pueblo le hace falta, por supuesto", mencionó 'El Matador' ante la pregunta expresa del aficionado.

uD83DuDE01uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Ilia Topuria was asked about running for president of Spain one day



"The truth is that at this point in my life, I've never thought about it, but if the people need it, then of course I would."



uD83CuDFA5 @KOlmeneroMMA

pic.twitter.com/te9Qc9WAsE — Home of Fight (@Home_of_Fight) September 11, 2025

Actualmente, el destino de Ilia Topuria es incierto y aún no se tiene claro quién será su próximo rival, ya que también se encargó de desestimar a los oponentes que se han propuesto desde que ganó el cinturón de las 155 libras frente al brasileño Charles Oliveira en UFC 317. Topuria expresó que no sabe cuándo volverá a entrar al octágono y descartó a exponentes como Justin Gaethje, Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan, este último el primer rankeado de la categoría.

No tengo ni idea. Estamos en ello, en medio de la negociación, ajustando el calendario del próximo año", respondió el español-georgiano ante los cuestionamientos sobre cuándo regresará a la acción.

Cabe mencionar que, tras coronarse como monarca ligero, el peleador de 28 años se convirtió en uno de los diez dobles campeones de la historia de la compañía estadounidense. Su primer cinturón lo obtuvo en febrero de 2024 cuando venció al australiano Alexander Volkanovski en UFC 298 y le arrebató el título de peso pluma.

Fuente: Tribuna del Yaqui