Blue Jays tienen práctica de bateo ate los Orioles y completan la limpia

Toronto, Estados Unidos.- George Springer remolcó dos anotaciones, el mexicano Alejandro Kirk sumó otra rayita para apoyar una sólida actuación monticular de Shane Bieber y los Toronto Blue Jays apalearon el domingo por 11-2 a los Baltimore Orioles para completar una barrida de tres juegos.

Springer se fue de 5-3, con un jonrón y dos dobletes; mientras que el receptor tijuanense le sonó de 4-3 para encabezar un ataque de 14 imparables en contra del pitcheo de los Orioles; mientras que Bieber (3-1) lanzó seis entradas para su tercera victoria en cinco aperturas; permitió una carrera y cuatro hits. Caminó a uno y ponchó a cinco.

Los Blue Jays, líderes del Este, tienen marca de 50-25 en casa, la mejor marca de la Liga Americana. Comenzaron el día con una ventaja de tres juegos sobre los New York Yankees en su división.

Coby Mayo de Baltimore jonroneó por segundo juego consecutivo, un jonrón solitario ante Bieber en la segunda entrada, pero los Orioles no volvieron a anotar hasta el jonrón de Colton Cowser ante Louis Varland con dos outs en la séptima. El jonrón de Mayo fue su noveno de la temporada y el de Cowser fue su 14.

Bieber tuvo suficiente apoyo para llevarse la victoria

Springer respondió al jonrón de Mayo con un doble productor en el tercero, y Toronto tomó la delantera con un doble de dos carreras de Ernie Clement ante Grant Wolfram (3-1) en el cuarto.

Springer conectó un jonrón (29) ante Carson Ragsdale para comenzar el quinto. Ragsdale estaba haciendo su debut en las Grandes Ligas. Albert Suárez abrió por Baltimore y permitió una carrera y dos hits en tres entradas. Siete jugadores consecutivos de los Azulejos se embasaron contra Ragsdale en el séptimo. Addison Barger impulsó tres con un doble con las bases llenas y Toronto agregó seis más.

A continuación

Se espera que Toronto promueva al mejor prospecto de pitcheo Trey Yesavage de Triple-A Buffalo para hacer su debut en la MLB en Tampa Bay el lunes. Los Rays no habían nombrado a un abridor.

El derecho Kyle Bradish (0-1, 2.65 ERA) está programado para comenzar la serie contra los White Sox y Sean Burke (4-10, 4.35) en Chicago el lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui