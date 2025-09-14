Cal Raleigh sigue con su temporada histórica en MLB y empata récord de Mickey Mantle en 1961

Seattle, Estados Unidos.- El receptor de los Seattle Mariners sigue estableciendo su 2025 como una temporada que se quedará inscrita en los récords de historia; Cal Raleigh lidera toda la MLB en cuadrangulares y encabeza en carreras producidas a la Liga Americana con 115 impulsadas, encabezando las listas de preferencia para que se le otorgue el premio como el Jugador Más Valioso del joven circuito.

En el duelo de los Mariners contra Los Angeles Angels, Raleigh empató un récord histórico establecido por un elemento de los New York Yankees en 1961; el receptor de los Mariners conectó su cuadrangular 54 del año y, además de acrecentar la diferencia en el liderato del departamento, empató la marca de más cuadrangulares conectados en una sola temporada por un pelotero que batea de los dos lados de la caja.

Mickey Mantle estableció la marca mientras jugaba para los 'Bombarderos del Bronx'; el jardinero central disputó 154 encuentros en esa temporada, acumulando los 54 cuadrangulares y alcanzando las 128 carreras producidas, además de una impresionante cantidad de 128 bases por bola recibidas. A falta de dos semanas de temporada regular, Cal Raleigh puede pulverizar el récord de Mantle, pues su proyección indica que pudiera alcanzar hasta los 60 cuadrangulares, aunque solo es necesario uno más para escribir su nombre en la lista de poder histórico.

Cal Raleigh uD83EuDD1D Mickey Mantle



Side-by-side in the record books for the most home runs by a switch-hitter in a single season with 54. #TridentsUp pic.twitter.com/EcFDyJVenK — Seattle Mariners (@Mariners) September 14, 2025

Mariners barren a los Angels

Los Seattle Mariners apalearon a Los Angeles Angels, pues lograron doblegarlos con marcador de 11 carreras por dos y concretaron la barrida en la serie de cuatro compromisos; Arozarena y compañía han ligado nueve victorias consecutivas y se colocaron en primera posición de la División Oeste de la Liga Americana, con un juego de diferencia sobre los Houston Astros.

Josh Naylor y Dominic Canzone fueron los mayores aportadores para el marcador final, pues produjeron tres carreras respectivamente, seguidos por la gran apertura de George Kirby, el cual se logró quedar con la victoria al lanzar 6.1 entradas de tres imparables y dos carreras limpias.

Fuente: Tribuna del Yaqui