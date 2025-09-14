Chivas vence al América en el Clásico Nacional 2025; salva noche 'desastrosa' para Jalisco

Ciudad de México.- Lo que pintaba para ser una noche enigmática para los aficionados deportivos de Guadalajara, Jalisco, terminó siendo eclipsado por dos derrotas en las competencias más importantes en su deporte, pero el 'Rebaño Sagrado' pudo salir con la victoria contra su acérrimo rival; las Chivas del Guadalajara terminaron venciendo a las Águilas del América en el Clásico Nacional del Apertura 2025.

El conjunto tapatío afrontaba el compromiso en un mal momento, ya que se encuentra en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga MX, mientras que el conjunto 'Azulcrema' llegó invicto al partido de la jornada 9 del Apertura 2025. El Clásico Nacional fue un encuentro que, en el primer tiempo y arranque de la segunda mitad, se encontró carente de emociones, ya que ambos equipos se mantuvieron expectantes y fue un duelo estratégico.

Fue a partir del minuto 60 que los equipos comenzaron a proponer el ataque y fue cuestión de un par de jugadas para que cayeran las primeras anotaciones; al 63, los jaliscienses lanzaron un ataque a la defensiva 'azulcrema', la cual sucumbió ante el gol del 'Piojo' Alvarado.

¡Gol de las Chivas! uD83DuDD25?

¡Gol de las Chivas! uD83DuDD25?

¡Gol de las Chivas! uD83DuDD25?



Piojo Alvarado finalmente rompe el cero?? #MasqueUnPartido pic.twitter.com/EcS1YauYRO — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 14, 2025

Lejos de bajar los brazos y guardar el resultado, las Chivas continuaron el ataque en búsqueda del gol que les permitiera su primera victoria ante el América en el último año; corría el minuto 87 cuando Armando González encabezó el contraataque que terminó definiendo el futuro del encuentro. La 'Hormiga' tomó mal parado a la defensa rival y, luego de un desborde, metió un zapatazo cruzado que terminó venciendo a Malagón.

Viendo el gol con más detenimiento...



QUÉ GOLAZO DE LA HORMIGA GONZÁLEZ



La conducción, visión, tranquilidad y definición es sublime. Alta calidad técnica y temperamento que mostró Armando.



Golazo, así sin más.pic.twitter.com/qZoMYSZjG8 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 14, 2025

Las Águilas del América intentaron la remontada e incluso anotaron un gol en tiempo de compensación, pero el árbitro finalizó el encuentro y el marcador concluyó en dos goles contra uno.

'Canelo' pierde contra Crawford y Charros a nada de ser barridos en LMB

Otros dos íconos del deporte en Jalisco tuvieron actividad a la par de las Chivas, pero tuvieron un resultado adverso; los Charros de Jalisco jugaban en el Estadio Panamericano el compromiso 3 de la Serie del Rey de LMB, pero terminaron cayendo ante los Diablos Rojos del México, los cuales se encuentran a una victoria más de lograr el bicampeonato.

Saúl 'Canelo' Álvarez encabezó la cartelera más importante del año, al poner en juego sus cinturones del peso supermediano contra Terrence Crawford y terminó cayendo por decisión unánime, acumulando su tercera derrota en su carrera profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui