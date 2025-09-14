Cuarta victoria al hilo para Isaac del Toro; 'embiste' en el Trofeo Matteotti 2025.

Pescara, Italia.- Isaac del Toro se sigue consolidando como uno de los mejores ciclistas en el 2025 alrededor del mundo, ya que cosechó su victoria 16 del año y su cuarta consecutiva en la última semana; el 'Torito' embistió en el Trofeo Matteotti 2025, con un ataque feroz en el último tramo que lo separó de un pequeño grupo de ciclistas que habían logrado fugarse del pelotón, aprovechando las empinadas subidas que cuenta la carrera clásica italiana.

El Trofeo Matteotti es una carrera de un día que se celebra en la zona de Pescara, Italia; la competencia se creó en 1945, aunque su auge principal fue en el lapso de 1975 a 1995, cuando fue el recorrido oficial del Campeonato de Italia de Ciclismo de Ruta. A partir del 2005, con la creación de los Circuitos Continentales UCI, la carrera fue incluida en la categoría 1.1 del UCI Europe Tour; la competencia fue nombrada así en honor a un diputado socialista asesinado en 1924.

La carerra constó de un recorrido que tuvo 12 vueltas alrededor de un circuito aledaño a la Pescara, que en total constituyeron poco más de 193 kilómetros; la carrera consta de tres cortas pero exigentes pendientes, entre las que destaca Montesilvano Colle, con un 5 por ciento de inclinación, y este tipo de circuitos se ha convertido en la especialidad para el atleta bajacaliforniano, el cual vence los inclinados caminos con gran facilidad.

Del Toro administró sus fuerzas, quedando relegado en la mayor parte de la competición y en el último tramo lanzó su ataque para encabezar el grupo; Davide Formolo y Sylvain Moniquet comenzaron una fuga efectiva, logrando abrir una brecha de un par de segundos ante el resto del grupo, lo cual fue contrarrestado por Isaac, el cual fue acompañado por Scaroni y Alexandre Delettre; el mexicano lanzó un último sprint en la recta final, cruzando la meta en solitario y consiguiendo la victoria.

Isaac del Toro logró su cuarta victoria en una semana, pues durante su estadía en Italia, logró vencer en el GP de Industria y Artigianato, el Giro della Toscana y la Copa Sabatini; de igual manera, le otorgó el triunfo número 84 para el UAE Team Emirates, lo que los coloca a una victoria para igualar el récord establecido por el Team Columbia-HTC en 2009.

