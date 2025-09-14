Diablos Rojos se coloca a un triunfo de su bicampeonato; Serie del Rey 2025 de LMB

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Rey 2025 parece estar cargada para un solo lado y los 'Pingos' se encuentran a un triunfo de lograr el bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol; los Diablos Rojos del México vencieron por tercer encuentro consecutivo a los Charros de Jalisco y necesitan solo una victoria para alzarse con el cetro de la liga veraniega.

El conjunto escarlata abrió la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú e hizo valer la localía, dominando de inicio a fin ambos encuentros; durante el juego 1, los comandados por Lorenzo Bundy se aprovecharon de un Luis Payán titubeante, anotando siete rayitas en las primeras dos entradas, losa que fue suficiente para quedarse con la victoria, finiquitando el encuentro con marcador de 8 carreras contra 4.

Durante el segundo encuentro, la ofensiva local se vio empujada por Allen Córdoba, ya que el panameño se fue de 5-4, con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas, además de quedarse a un doblete de completar el ciclo; los Diablos Rojos terminaron venciendo a los Charros con pizarra de 12-1.

El encuentro 3 en el Estadio Panamericano pintaba para ser el parteaguas que le permitiría a la novena jalisciense su remontada, ya que se enfrentaban a Brooks Hall, abridor que no ha lucido del todo bien con los 'Pingos', y lograron ponerse adelante en el marcador por primera ocasión en la serie, pero solo les duró media entrada, hasta que los visitantes revirtieron el déficit con par de cuadrangulares de José Pirela y Carlos Pérez.

En la quinta entrada cayeron dos anotaciones más con un cuadrangular solitario de Córdoba y un sencillo de José Pirela; Carlos Pérez se despachó con su segundo vuelacerca del día en la novena entrada, cerrando la pizarra a siete carreras por dos.

La Serie del Rey 2025 de la LMB seguirá su curso con el juego 4 este domingo 14 de septiembre en el Estadio Panamericano; el compromiso está programado para las 17:00 horas (horario CDMX) y tiene como probables abridores a Eduardo Vera por los Charros y a Efraín Contreras por los Diablos Rojos.

Fuente: Tribuna del Yaqui