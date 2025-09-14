El mundo del boxeo está de LUTO; Ricky Hatton fallece a sus 46 años; fue encontrado sin vida

Manchester, Inglaterra. Una noticia que sacudió los cimientos del boxeo llegó la mañana del 14 de septiembre, ya que se informó de la muerte del excampeón mundial, Ricky Hatton, que a sus 46 años fue encontrado sin vida en su residencia de Manchester por las autoridades locales.

Apenas hace un par de meses se dio a conocer que Hatton regresaría del retiro para un combate contra Eisa Al Dah, un boxeador de los Emiratos Árabes Unidos; la pelea se celebraría el próximo 2 de diciembre en un lujoso hotel de Dubái y sería en la división de los pesos medianos. Aunque en ese momento dijo estar lesionado, Ricky aseguró que se prepararía de manera ardua y su regreso a los encordados era algo que le entusiasmaba.

Fue mediante un comunicado de la AP que se supo la lamentable noticia que viste de luto al mundo de los encordados; según relató el jefe policial de Manchester, un ciudadano llamó a la estación de Tameside para pedir la asistencia médica, luego de encontrar el cuerpo de Hatton. "Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 de la mañana de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años".

The Ring is deeply saddened to learn of the passing of former Ring Magazine super-lightweight champion, Ricky Hatton.



Our deepest sympathies are with Ricky’s friends and family at this time. pic.twitter.com/0HDq7stltO — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

De igual manera, señaló que no están siguiendo una línea de investigación sobre la muerte, ya que consideran que se pudo tratar de un deceso por causas naturales. "Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas", señaló ante los medios.

Los pugilistas no hicieron esperar sus mensajes en redes sociales, demostrando el dolor por la gran pérdida en el mundo deportivo; uno de los primeros en ofrecer un mensaje póstumo fue el excampeón mundial y medallista olímpico Amir Khan, el cual compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta de X: "Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero, Ricky Hatton".

Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton.



As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE — Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025

También se le rindió un homenaje previo al clásico entre el Manchester United y el Manchester City, pues antes del encuentro de la Premier League se guardó un minuto de silencio por la muerte del boxeador.

Remembering Ricky uD83EuDE75 pic.twitter.com/y5Wh9Zzohb — Manchester City (@ManCity) September 14, 2025

Su retiro como profesional se dio hace 13 años, cuando peleó contra el ucraniano Vyacheslav Senchenko en el 2012, mientras que su última incursión en un ring de boxeo fue durante una pelea de exhibición en el 2022 contra el mexicano Marco Antonio Barrera.

