Floyd Mayweather festeja jugosa ganancia tras apostar por la caída de 'Canelo' Álvarez

Texas, Estados Unidos.- Floyd Mayweather Jr. no solamente se lució arriba del ring durante su carrera deportiva, sino que también es una persona muy afortunada en otros rubros y para nadie es un secreto la facilidad que tiene para generar dinero. El exboxeador estadounidense recibió una enorme cifra gracias a que apostó por su compatriota Terrence Crawford, quien venció vía decisión unánime a Saúl 'Canelo' Álvarez y se coronó como campeón mundial supermedio.

Frente a una multitud récord de 70 mil 482 espectadores que se dieron cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, 'Bud' se impuso al mexicano y se consagró como uno de los peleadores más completos y disciplinados de la última década. Además, la victoria de Crawford ayudó a Mayweather a acrecentar aún más su enorme fortuna, ya que 'Money' presumió en redes sociales la cifra que se embolsó por apostar a la victoria del originario de Omaha, Nebraska.

De acuerdo con el ticket que compartió en su cuenta de Instagram, Floyd hizo una apuesta de 50 mil dólares a que 'Canelo' perdería sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que se quedó con una ganancia de 74 mil dólares. En total, el expugilista se embolsó 124 mil dólares, un poco más de dos millones de pesos mexicanos.

La victoria de Terence Crawford sobre Saúl 'Canelo' Álvarez marca un punto de inflexión en el boxeo moderno. Para el mexicano, la derrota es un recordatorio de que el boxeo no perdona la complacencia. Aunque su legado como uno de los grandes sigue intacto, debe reconocer que las nuevas generaciones están empujando con fuerza y que el éxito constante exige reinventarse. En los 12 rounds, el tapatío no pudo contrarrestar los embates de Crawford, quien tuvo que moverse de categoría para realizar esta pelea.

Floyd Mayweather with his earnings after betting on Terence Crawford vs Canelo Alvarez pic.twitter.com/2yuPo1uQKf — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) September 14, 2025

Floyd Mayweather subirá al ring

Floyd Mayweather Jr. ha llegado a un acuerdo para realizar una pelea de exhibición ante Mike Tyson, uno de los pesos completos más intimidantes de todos los tiempos. De acuerdo con un reporte de TMZ Sports, los contratos ya fueron firmados y el enfrentamiento se tiene contemplado para la primavera de 2026, sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha exacta y el recinto en el que se va a realizar.

Fuente: Tribuna del Yaqui