Kansas City Royals dan paliza a los Philadelphia Phillies; Salvador Pérez se va con 5 producidas

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Kansas City Royals vencieron a los Philadelphia Phillies con paliza y evitaron ser barridos, además de cortar una racha de seis victorias consecutivas para los locales, al obtener el triunfo con marcador de 10 carreras por 3; los Phillies tendrán que esperar al menos un día más para asegurar el banderín de la División Este de la Liga Nacional y con ello, ser el segundo equipo clasificado a la Postseason 2025, luego de que los Milwaukee Brewers amarraran su clasificación.

El novato Noah Cameron se quedó con la victoria al maniatar a la ofensiva de los Phillies, la cual es una de las más peligrosas en todas las Grandes Ligas; el zurdo lanzó siete entradas completas, en las que le conectaron solo cuatro imparables, entre ellos, dos cuadrangulares solitarios, y ponchó a siete rivales. Aaron Nola perdió su noveno juego de la temporada, pues recibió seis anotaciones en las mismas entradas de trabajo.

Los maderos de los Phillies pusieron adelante a su novena en el arranque del primer inning y quién más podría ser, si no se trata del bateador designado; Kyle Schwarber conectó su cuadrangular número 52 del año, rompiendo los ceros en la pizarra y, antes de que finalizara la entrada, J.T. Realmuto trajo el segundo vuelacercas, poniendo el marcador en dos carreras a cero.

NUMBER 52 WAS CRUSHED! pic.twitter.com/cdI470NFpL — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 14, 2025

Las ofensivas cayeron en un bache por varias entradas, hasta que vino el despertar por los Royals; en el quinto capítulo, Michael Massey comenzó la tanda negociando una base por bola, seguido por Jac Caglianone, el cual empató el encuentro con un cuadrangular de dos carreras.

A Jac jack ties it up! pic.twitter.com/GLqL8EruOf — Kansas City Royals (@Royals) September 14, 2025

Una entrada después, Bobby Witt Jr. comenzó la entrada con un triple y fue seguido por Vinnie Pasquantino, el cual conectó un batazo de dos estaciones; Salvador Pérez abrió el marcador con un cuadrangular de tres carreras, poniendo la pizarra en 6-2 y, una entrada después, produjo dos más con un sencillo.

Salvador Perez. uD83DuDD25 pic.twitter.com/zUM8H2AI3R — Kansas City Royals (@Royals) September 14, 2025

Las últimas carreras para los Royals cayeron por un cuadrangular de Bobby Witt Jr. y un elevado de sacrificio de Tyler Tolbert, poniendo la pizarra final.

Fuente: Tribuna del Yaqui