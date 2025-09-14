Los Dodgers logran victoria aplastante y aseguran la serie ante los San Franciso Giants

San Francisco, Estados Unidos.- Los maderos de los actuales campeones de la Serie Mundial tronaron y lograron una victoria con un aplastante pizarra; Los Angeles Dodgers vencieron a los San Francisco Giants con marcador de 10 carreras contra dos y logran asegurar la serie luego de dividir resultados en los primeros dos compromisos en el Oracle Park.

Tyler Glasnow tuvo apenas su tercera victoria de la temporada, pues con la temporada recién iniciada, tuvo problemas con su hombro, lo que lo mantuvo alejado de los diamantes por un par de meses; el derecho de 32 años trabajó por espacio de 6.2 entradas, en las cuales solo permitió tres imparables y una carrera limpia, además de cuatro bases otorgadas y la misma cantidad de ponches recetados.

La ofensiva de los Dodgers anotó la de la quiniela en la apertura del segundo rollo; Tommy Edman llegó a la primera almohadilla en jugada de selección, seguido por Alex Call, quien negoció un pasaporte, y ambos lograron avanzar por un wild pitch, llegando a la registradora el primero de ellos con un elevado de sacrificio de Enrique Hernández. El empate cayó en el cierre de ese inning por la misma vía, impulsado por Casey Schmitt.

Tyler secures the series W. pic.twitter.com/NcodOIp6DX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 14, 2025

El primer rally importante para los Dodgers cayó en el quinto rollo, ya que Mookie Betts comenzó la tanda con base por bola, seguido por Teoscar Hernández con un indiscutible, y Freddie Freeman conectó un batazo de dos estaciones, enviando a Betts a home y el 'Chino' pudo llegar a la tercera almohadilla; dos carreras más cayeron con un imparable de Michael Conforto.

Your National League leader in doubles, Freddie Freeman! pic.twitter.com/7uuduMYvbb — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 14, 2025

En la entrada posterior se anotaron dos rayitas más para los Dodgers; de nueva cuenta, Betts dio la voz de ataque con un sencillo en el sexto capítulo, seguido por Hernández, que pegó un imparable dentro del cuadro, y las almohadillas se llenaron con un imparable que cortó el mismo lanzador, pero no pudo concretar el out. Miguel Rojas fue el que remolcó las anotaciones con un batazo que partió el diamante.

Michael Conforto se trajo una más en el octavo episodio con un sencillo y la décima anotación fue impulsada con un indiscutible de Tommy Edman, cerrando el marcador definitivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui