Los Mets dejan en el terreno a los Rangers y rompen racha de ocho derrotas consecutivas

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Mets vencieron a los Texas Rangers en el último encuentro de la serie; la novena neoyorquina dejó tendidos en el terreno con un cuadrangular de Pete Alonso, dejando el marcador en cinco carreras contra dos, y cortaron una racha de ocho derrotas al hilo.

La última ocasión que los Mets habían conseguido una victoria fue el viernes 5 de septiembre, cuando ganaron el primero de la serie ante los Cincinnati Reds, para luego perder la serie; luego fueron barridos en cuatro encuentros por los Philadelphia Phillies y perdieron sus primeros dos compromisos ante los Texas Rangers. Luego de su mala racha, se encuentran en riesgo de perder su paso a postemporada, pues se encuentran como el tercer wild card.

Ryne Stanek fue el lanzador que se quedó con la victoria, pues lanzó la décima entrada sin permitir imparable y solo otorgó una base por bola y recetó un ponche, mientras que la derrota fue para el venezolano Luis Curvelo, el cual no pudo retirar ningún tercio en el cierre de la décima y, por contraparte, le conectaron un cuadrangular de tres carreras.

Las primeras entradas permanecieron sin anotaciones, hasta que se rompió el cero en la pizarra al cerrar el quinto episodio; Francisco Álvarez comenzó la tanda con un batazo de dos estaciones y terminó anotando con un roletazo al cuadro de Juan Soto. Una entrada después, Brandon Nimmo puso el dos a cero con un cuadrangular solitario.

El empate para los Rangers cayó en la apertura del séptimo inning, cuando Michael Helman abrió la tanda con un sencillo, Josh Smith fue golpeado por un lanzamiento y Wyatt Langford llenó las almohadillas con una base por bola negociada; Joc Pederson mandó las del empate a la registradora con un sencillo hacia el jardín izquierdo.

Los nueve capítulos no fueron suficientes para romper el empate y se tuvo que recurrir a las entradas extras; luego de retirar la parte alta del décimo rollo sin anotaciones, los Mets vinieron a la caja de bateo. Francisco Lindor comenzó la entrada en segunda base por ser el 'corredor fantasma' y Juan Soto fue pasado a la primera almohadilla con base intencional, seguido por Pete Alonso, que finiquitó el encuentro con un swing que ocasionó el walk-off para los neoyorquinos.

PETE FOR THE WIN!!! pic.twitter.com/JXRb7nj0fH — New York Mets (@Mets) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui