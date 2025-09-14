Los Red Sox madrugan y derrotan a los Yankees para evitar la limpia en la serie

Boston, Estados Unidos.- Carlos Narváez coronó una primera entrada de seis anotaciones con un cuadrangular solitario, Garrett Crochet igualó su mejor marca de la temporada con 12 ponches y los Boston Red Sox mantuvieron a raya a los New York Yankees para alzarse con una victoria de 6-4 el domingo por la noche y evitar una barrida de tres juegos.

Boston detuvo una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó a un juego y medio detrás de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana. Los Yankees, que ocupan el segundo lugar, cayeron cuatro juegos detrás de Toronto, líder del Este de la Liga Americana.

En ese primer episodio, Romy González conectó un doble productor, y Alex Bregman y Nathaniel Lowe tuvieron sencillos remolcadores de carreras cada uno cuando los cinco bateadores iniciales de Boston batearon de hit.

Aaron Judge conectó su jonrón número 48 para los Yankees, que habían ganado 14 de sus 19 juegos anteriores. Amed Rosario disparó un jonrón de dos carreras y José Caballero agregó un vuelacercas solitario.

Crochet (16-5) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, dando una base por bolas. Aroldis Chapman lanzó el noveno para su salvamento 30 en 32 oportunidades y Boston terminó con una ventaja de 9-4 en la serie de la temporada. Will Warren (8-7) duró cinco entradas, permitiendo 10 hits para Nueva York.

El zurdo se dio gusto recetando chocolates

Judge conectó la bola rápida de 97.6 millas por hora de Crochet sobre el bullpen de Boston, cortando la ventaja a 6-3 en el quinto. En el primer partido de la serie, el toletero de los Yankees conectó el jonrón número 362 de su carrera, superando a Joe DiMaggio en el cuarto lugar en la lista del club.

Momento clave

Garrett Whitlock permitió un sencillo de Judge contra el Monstruo Verde al comienzo de la octava entrada, pero ponchó a los siguientes tres bateadores para detener el peligro.

Estadística clave

Los Red Sox se fueron de 15-1 con corredores en posición de anotar en los primeros dos juegos de la serie, antes de irse de 3-3 en sus primeros tres turnos al bate este domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui