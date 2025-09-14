México dobletea en el torneo continental Americas Flag Football Panama IFAF 2025

Panamá, Panamá.- México volvió a demostrar su calidad en el tochito bandera, tras coronar a sus selecciones femenil y varonil en el torneo continental Americas Flag Football Panama IFAF 2025 que llegó a su fin este domingo en la capital canalera.

Ambas escuadras se alzaron con el título ante las condiciones climáticas (lluvia intensa) que se presentaron en la jornada final y que impidieron que se completara el duelo por la medalla de oro en la rama femenil e impidiendo siquiera el arranque del encuentro en la rama varonil.

¡Son de ORO! uD83EuDD47 La Selección Mexicana Femenil de Flag Football son las ganadoras de Campeonato Continental de IFAF uD83CuDFC8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6



Derrotaron a Canadá 12-0 y el partido no pudo ser concluido por mal clima. pic.twitter.com/FcBZkCsizY — NFL México (@nflmx) September 14, 2025

La IFAF (Federación Internacional de Futbol Americano) decidió que México, al llevar ventaja ante su similar de Canadá por 12-0 en la primera mitad, fuera declarado campeón en la rama femenil.

Las reglas de la IFAF con respecto a los juegos otorgados establecen que: Si se abandona en la primera mitad, el juego debe considerarse un empate a menos que un equipo esté adelante por la puntuación de dos o más touchdowns (12 puntos o más). En este caso, el equipo de adelante será declarado ganador.

El equipo revalidó su título mundial

México lideró 12-0 a través de touchdowns de Andrea Martínez y Alondra Sánchez cuando los rayos y la lluvia torrencial en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión en Panamá comenzaron al final de la primera mitad.

El encuentro se presentaba como una revancha azteca ante la escuadra de la Hoja de Maple, ya que estas fueron las únicas que pudieron derrotarlas en la fase regular (26-25), tras fallar una conversión de dos puntos en la última jugada del encuentro que le hubiera dado el triunfo a las tricolores. Estados Unidos que cayó ante México en semifinales, se quedó con la medalla de bronce, tras imponerse a Panamá 26-18.

Ni se ensucian

Por el contrario, en la rama varonil después de ni siquiera iniciar el juego entre México y Estados Unidos, se decidió que ambos equipos fueran declarados campeones.

Debido a las condiciones climáticas locales en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión en Panamá, la IFAF y el comité organizador local tomaron la decisión de que el juego por la medalla de oro masculina no se jugaría.

Los varones tampoco decepcionaron en el torneo

La IFAF emitió un comunicado que decía: "Esta decisión se ha tomado para garantizar la seguridad de los jugadores, que es nuestra principal prioridad, y en línea con las disposiciones para circunstancias imprevistas en las reglas del torneo. Un retraso prolongado significa que el juego no se puede completar satisfactoriamente.

¡PONIENDO EL NOMBRE DE MÉXICO EN LO MÁS ALTO! uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



La Selección Mexicana Femenil y Varonil de Flag Football se llevan la medalla de oro en el Campeonato Continental del IFAF. uD83EuDD47



Las mujeres derrotaron 12-0 a Canadá y no terminaron el partido por el mal clima y los hombres… pic.twitter.com/5C1z4Jn6ID — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) September 14, 2025

"Entendemos y compartimos la decepción de los jugadores y fanáticos y les agradecemos por su contribución a lo que ha sido una excelente exhibición de flag football en Panamá".

Canadá ganó la medalla de bronce con una victoria por 32-22 sobre Panamá cuando Michael O'Connor lanzó para cinco touchdowns a cuatro receptores diferentes. James Drysdale atrapó un par y Francois Rocheleau, Antony Auclair y Jeanslee Alexis hicieron viajes a la zona de anotación en la victoria.

Después de estos resultados, tanto la selección femenil mexicana como la varonil tienen asegurado su lugar en el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Dusseldorf, Alemania en 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui