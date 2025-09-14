"Mi legado ya está": 'Canelo' Álvarez coquetea con el retiro luego de su derrota ante Crawford

Las Vegas, Estados Unidos.- Tal parece que los mejores años para el pugilista de Jalisco ya quedaron atrás y varios expertos en el deporte de contacto sugieren que ya es hora de colgar los guantes luego del resultado escandaloso que se suscitó la noche del 13 de septiembre en Las Vegas; Saúl 'Canelo' Álvarez perdió ante Terrence Crawford por decisión unánime en una pelea dominada de inicio a fin por el boxeador estadounidense.

Las más de 70 mil personas que se dieron cita en el Allegiant Stadium presenciaron el resultado inesperado arriba del encordado; lejos de lo que se tenía esperado, Terrence Crawford dominó de inicio a fin y, a partir del cuarto episodio, propinó golpes que hicieron tambalear en par de ocasiones a Álvarez Barragán. El 'Canelo' intentó salir a noquear en el round 12, pero la estrategia del norteamericano lo sacó avante, logrando hacerse con los cinturones de la división de los supermedios.

Ya con el resultado anunciado, el pugilista mexicano aprovechó los micrófonos en el inmueble para hablar de su sentir luego de su tercera derrota en su carrera profesional. Álvarez recalcó el gran trabajo que realizó junto con todo su equipo en los meses de preparación y agradeció a sus seres queridos que lo acompañaron en una de las peleas más grandes de su carrera.

Al estar aquí, yo ya gané. Y solamente quiero decir que ya gané porque tengo a mi familia; en lo profesional he hecho muchísimas cosas. Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer".

De igual manera, el boxeador tapatío recalcó que en su carrera seguirá tomando los riesgos necesarios para brindar un buen espectáculo ante la gente. "Aquí estoy para tomar riesgos. Vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré".

Por último, señaló que Terrence Crawford es uno de los rivales que ha enfrentado con más nivel y aseguró que sería un honor el volver a compartir una pelea con el estadounidense. "Si lo hacemos de nuevo, estoy contento de compartir el ring con un gran peleador. Estoy contento de estar aquí; ya he hecho mucho en el boxeo. Mi legado ya está ahí y sigo tomando riesgos. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido".

