¿Renuncia a los títulos? Terrence Crawford le regresó los cinturones a Saúl 'Canelo' Álvarez

Las Vegas, Estados Unidos.- Gran confusión se ha creado entre los aficionados del boxeo, pues muchos ponen en duda quién es el campeón reinante en el peso supermediano, luego de un gesto observado en la conferencia de prensa posterior a la función del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium; Terrence Crawford le regresó las fajas a Saúl 'Canelo' Álvarez, luego de haberlo vencido un par de horas antes.

El Allegiant Stadium fue el escenario que enfrentaba a los dos mejores considerados libra por libra en la actualidad; el mexicano partía como un amplio favorito, ya que Crawford tuvo que subir dos divisiones para poder acceder a la pelea. De manera sorpresiva, el estadounidense dominó de inicio a fin el compromiso, poniendo a tambalear en par de ocasiones a Álvarez Barragán, que no encontró la fórmula para revertir el resultado adverso y terminó cayendo por decisión unánime.

Ya en conferencia de prensa posterior a la cartelera, se suscitó el gesto que tiene en confusión a los aficionados del boxeo; Terrence Crawford y su equipo irrumpieron en la sala de medios del estadio, acompañados de los cinturones recién ganados. El estadounidense se acercó al 'Canelo' y le regresó sus cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón de la categoría supermediano de la AMB, CMB, OMB y la FIB.

Terence Crawford gave Canelo his belts back uD83EuDD1D #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

Esta acción generó confusión en los aficionados y medios, ya que algunos aseguraban que Terrence Crawford estaba renunciando a los campeonatos para regresar a la división de los superwelter, pero lo observado en la conferencia cumple con un requerimiento estipulado por las propias organizaciones.

Cuando algún boxeador gana un título nuevo ante otro pugilista, se le otorga un cinturón completamente nuevo y los cinturones que se pusieron en juego se le regresan al boxeador que los portaba, para que los guarde como un recordatorio de cuando fue el mandamás de su división. Es por eso que Crawford le regresó sus cinturones al 'Canelo' y le fueron otorgadas unas fajas propias, acreditándolo como el campeón indiscutido del peso supermediano.

Terence Crawford after defeating Canelo (2025) pic.twitter.com/QKotov08bP — Fight Pics That Go Hard (@fightpicsgohard) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui