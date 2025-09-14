Saúl 'Canelo' Álvarez cae ante Terrence Crawford; las derrotas en la carrera del mexicano

Las Vegas, Estados Unidos.- Uno de los boxeadores más exitosos en la historia del pugilismo en México es Saúl 'Canelo' Álvarez, pues a lo largo de su carrera ha recolectado un sinfín de cetros de las compañías más influyentes en el deporte; luego de 19 años como deportista profesional, obtuvo apenas su tercera derrota ante Terrence Crawford.

Las más de 70 mil personas que se dieron cita en el Allegiant Stadium presenciaron el sorpresivo resultado, pues Álvarez Barragán partía como amplio favorito, luego de que se diera a conocer que Terrence Crawford tuviera que subir dos divisiones para acceder a la pelea con el 'Canelo'. El estadounidense dominó de inicio a fin la pelea y hubo momentos en los que hizo tambalear al ahora excampeón mundial, logrando vencerlo en las tarjetas por decisión unánime.

Para el 'Canelo' Álvarez representó apenas su tercera derrota y lo deja con marca de 63 victorias, 39 por la vía del nocaut, dos empates y los tres combates perdidos; todos ellos han sido por decisión, ya que nunca han podido noquear al boxeador jalisciense. Su primera derrota fue contra uno de los pugilistas más exitosos en la historia del deporte, que le arrebató el invicto luego de 42 peleas sin perder.

Saúl Álvarez vs. Floyd Mayweather Jr.

El 14 de septiembre de 2013 se tuvo la denominada 'The One', pelea que enfrentaba al mejor boxeador de esa época, Floyd Mayweather Jr., contra un joven Saúl Álvarez, que aspiraba a ganar los títulos mundiales superwelter del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo. El experimentado estadounidense logró quedarse con la victoria por decisión dividida, luego de que un juez diera el empate y dos beneficiaran a 'The Money'.

Saúl Álvarez vs Dmitry Bivol

Tuvieron que pasar poco menos de nueve años para que el 'Canelo' tuviera su segunda derrota de su carrera; el mexicano se enfrentaba al ruso Dmitry Bivol en el T-Mobile Arena de Las Vegas; Bivol supo manejar la pelea y se terminó quedando con el combate por decisión unánime, cortando una racha de 12 victorias al hilo para Saúl Álvarez.

