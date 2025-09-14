También en la Liga MX Femenil; Chivas vence al América en el segundo Clásico Nacional

Ciudad de México.- Un fin de semana redondo se llevaron los y las jugadoras de las Chivas del Guadalajara, pues por primera ocasión en muchos años, pudieron vencer en las dos ligas a las Águilas del América; el conjunto tapatío logró quedarse con el Clásico Nacional tanto en la Liga MX varonil como en la Liga MX Femenil en días consecutivos.

Contrario a lo que pasa en la liga varonil, las Chivas del Guadalajara se encuentran en la sexta posición de la tabla en la Liga MX Femenil; es por eso que se pronosticaba un encuentro muy disputado en el césped del Estadio Ciudad de los Deportes, ya que las Águilas del América se encuentran en la segunda posición, a pesar de que su última victoria en el Apertura 2025 fue el 29 de agosto, cuando vencieron al equipo de Santos Laguna, con marcador de seis goles por tres.

El encuentro comenzó sin mucha claridad en el medio campo, con un estilo de juego que se estaba disputando a pelotazos, hasta que cayó una genialidad por el conjunto jalisciense; Carolina Jaramillo condujo el balón por medio campo en un contraataque que tomó mal paradas a la defensiva 'azulcrema'. La mediocampista lanzó un pase que quedó justo en la media luna exterior al área, el cual fue alcanzado por Denise Castro, que sin controlar el balón envió un disparo que se coló por el ángulo de la portería.

? P O E S Í A ?



Nos consta cómo lo trabajaste hasta que lo conseguiste, Denise. ¡VAMOS POR MÁS, REBAÑO! uD83DuDD34??



uD83DuDCFA Sigue el partido EN VIVO por la señal de #FutFemDondeSea uD83DuDC49 https://t.co/XYHnHdvbdR pic.twitter.com/MfGzd1hsrN — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) September 14, 2025

El conjunto tapatío siguió atacando hasta conseguir la segunda anotación antes de que terminara el primer tiempo; en los minutos de compensación, Jaramillo volvió a proporcionar la asistencia con un pase filtrado que dejó a Castro sola contra la guardameta, la cual no desaprovechó la oportunidad y marcó su segundo gol del encuentro.

uD83DuDD25 ¡LA TARDE DE DENISE CASTRO! uD83DuDD25



uD83DuDD1D Así fue el pase milimétrico de @carojaramillo94 y la preciosa definición de nuestra 22 para anotar el segundo de la tarde uD83DuDD34??



uD83DuDCFA Sigue el partido EN VIVO por la señal de #FutFemDondeSea uD83DuDC49 https://t.co/XYHnHdvbdR pic.twitter.com/CKGF8hCAKO — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) September 14, 2025

En la Liga MX Varonil también se quedaron con la victoria

Apenas la noche del 13 de septiembre en el Apertura 2025 varonil, el conjunto 'rojiblanco' se quedó con la victoria ante el América con marcador de dos goles por uno; el 'Piojo' Alvarado abrió el marcador en el minuto 63 y Armando González trajo el segundo tanto para las Chivas; la 'Hormiga' logró el gol al minuto 88, asegurando la primera victoria sobre las Águilas en varios torneos de la Liga MX.

Viendo el gol con más detenimiento...



QUÉ GOLAZO DE LA HORMIGA GONZÁLEZ



La conducción, visión, tranquilidad y definición es sublime. Alta calidad técnica y temperamento que mostró Armando.



Golazo, así sin más.pic.twitter.com/qZoMYSZjG8 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui