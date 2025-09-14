Urquidy está de regreso en MLB y los Tigers pintan de blanco a los Marlins

Miami, Estados Unidos.- Buenas noticias para los Detroit Tigers y para el beisbol mexicano, tras el debut este domingo del lanzador sinaloense José Urquidy en la presente temporada de MLB; en una victoria de Detroit por 2-0 sobre los Miami Marlins.

En el que fue su regreso de una cirugía Tommy John, el mazatleco se combinó con otros tres lanzadores y los Tigers empataron con Pittsburgh en el liderato de las Grandes Ligas con su blanqueada 17 esta temporada. Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana, dio un paso más hacia su primer título divisional desde 2014.

Urquidy por fin tuvo su presentación como jugador de los felinos y lo hizo en grande, al ponchar al primer bateador que enfrentó, Otto López en la apertura de la sexta entrada, después de relevar al abridor Keider Montero (5-3).

Urquidy saluda a su receptor al salir del juego

El serpentinero mexicano retiró en total a cuatro bateadores en una labor de una entrada y un tercio, con dos sencillos permitidos, dos chocolates y una base por bolas. En total, realizó 25 lanzamientos, de los cuales 15 fueron strikes. Promedió 93 millas por hora con su bola rápida.

Urquidy, un derecho de 30 años, se sometió a una cirugía Tommy John por segunda vez en junio de 2024 y firmó un contrato de un año y un millón de dólares con los Tigers en marzo luego de cinco temporadas con Houston.

A Urquidy le siguió Tommy Kahnle quien sacó cinco outs, y Wil Vest terminó para su salvamento 21 en 27 oportunidades. Después de un sencillo y una base por bolas que puso dos sin out, Vest retiró a Joey Wiener con un elevado y cayó detrás de Javier Sanoja 3-1 antes de lanzar un par de strikes cantados con bolas rápidas en la esquina exterior.

Errores que matan

Miami cometió tres errores en el segundo y Detroit anotó dos veces. Con Spencer Torkelson en primera, el rodado de Colt Keith a primera se fue de Wagaman para el primer error. El segunda base Máximo Acosta recuperó la pelota en territorio de foul y lanzó salvajemente más allá de la tercera.

El jardinero izquierdo Troy Johnston trató de correr por la pelota, pero rebotó en una cerca, atravesó sus piernas y pasó cuando Keith llegó a tercera. Keith anotó con un sencillo de Dillon Dingler. Adam Mazur (0-4) permitió dos carreras sucias y un hit en seis entradas, retirando a sus últimos 11 bateadores.

