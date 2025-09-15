Crawford fue muy superior a 'Canelo', usaron imagen de Ohtani sin consentimiento y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Terrence Crawford es, sin duda, el mejor boxeador libra por libra del mundo: Conoce todos los detalles de su pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez a través del Tribuna Top 3 Deportes. En el resumen informativo de este lunes 15 de septiembre podrás conocer lo que pasó en el mundo deportivo el pasado fin de semana, ya que varias noticias marcaron la agenda de este gremio.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Abogados de Ohtani afirman que su imagen fue explotada sin consentimiento

Los abogados de Shohei Ohtani están buscando desestimar la demanda inmobiliaria que hay en su contra, alegando que usaron su imagen sin permiso. Como se sabe, el estrella de Los Angeles Dodgers fue acusado de hacer que terceros no pudieran participar de un proyecto inmobiliario de lujo en Hawái.

Venden cartita de Lio Messi de novato en 1.5 millones de dólares

Una cartita de colección inédita de Lionel Messi no llegó ni a las subastas, ya que fue adquirida por un comprador secreto en 1.5 millones de dólares. Se trata de una carta de cuando el astro argentino debutó en el Barcelona.

Crawford fue muy superior a 'Canelo' y lo derrotó de manera clara

Con un boxeo impecable y dándole cátedra a Saúl 'Canelo' Álvarez, Terrance 'Bud' Crawford se coronó campeón indiscutuble de pesos supermedianos por tercera ocasión en su carrera. El estadounidense hizo historia en el boxeo tras derrotar de manera brutal al luchador nacido en Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui