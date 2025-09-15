Cruz Azul vs FC Juárez EN VIVO: Fecha, hora y en dónde ver la jornada 9 de la Liga MX

Ciudad de México.- Con el transcurso de los partidos, Cruz Azul aumenta su nivel futbolístico y cada vez se ve mejor al equipo dirigido por Nicolás Larcamón. El actual sublíder del Apertura 2025 tendrá un nuevo reto para la jornada 9 y es que recibirá la visita del siempre complicado FC Juárez. Una serie de resultados podría llevar al conjunto cementero a ocupar la cima de la tabla general que actualmente es ocupada por el CF Monterrey.

En su último compromiso liguero, el cuadro celeste se impuso en su visita al Estadio Hidalgo y venció 1-0 al Pachuca. Con una anotación por la vía penal, el uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández le otorgó el triunfo a 'La Máquina'. El encuentro se puso cuesta arriba para los capitalinos por la expulsión del defensa mexicano, Jesús Orozco Chiquete, sin embargo, los pupilos de Larcamón lograron aguantar y salieron con los tres puntos.

A pesar de las críticas que recibió en las primeras jornadas, Nicolás Larcamón mantiene el 83 por ciento de efectividad como director técnico de Cruz Azul y lo tiene en la segunda posición de la clasificación con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates, con 16 goles a favor y ocho en contra. Esto le ha valido a los celestes ser considerados uno de los clubes favoritos para levantar el título al final de la temporada.

Por su parte, los dirigidos por Martín Varini han mantenido un paso constante en el presente torneo y momentáneamente se ubican en la novena posición con 12 puntos, entre los puestos de play-in. En la jornada 8, Bravos empató 1-1 ante Necaxa en la cancha del Estadio Victoria. El equipo fronterizo se fue al frente desde los primeros con un gol de Óscar Estupiñán, sin embargo, Tomás Badaloni igualó los cartones al minuto 73.

?? Termina el partido en el Estadio Victoria, nos traemos un punto a la frontera. ??uD83DuDC0E pic.twitter.com/rdem9438km — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 13, 2025

Posibles alineaciones Cruz Azul vs FC Juárez

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Jaziel Mendoza, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, José Paradela y Gabriel Fernández.

FC Juárez: Denzell García, Moisés Mosquera, José Juan Manríquez, Alejandro Mayorga, Homer Martínez, Guilherme Castilho, Rodolfo Pizarro, Raymundo Fulgencio, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.

6?? victorias consecutivas e invictos en la @LigaBBVAMX.



A seguir trabajando. A seguir mejorando. pic.twitter.com/Bfp8OVljoY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

Dónde ver Cruz Azul vs FC Juárez

Día: Viernes 19 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui