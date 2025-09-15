De las pistas a los diamantes; Sergio 'Checo' Pérez lanzará la primera bola en Dodger Stadium

Los Ángeles, Estados Unidos.- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez dejará las pistas y los monoplazas para adentrarse en el rey de los deportes, ya que estará presente en la casa de los campeones de la Serie Mundial 2024; el deportista tapatío será el encargado de lanzar la primera bola en el partido entre Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies a mediados de semana en el Dodger Stadium.

Este acto protocolario es sin lugar a dudas para establecer una relación comercial y sobre todo para dar a conocer la incursión del mexicano en el nuevo equipo que se unirá a la Fórmula 1 para la temporada 2026, la escudería Cadillac F1, la cual tiene sus oficinas base en Estados Unidos. El equipo naciente anunció la contratación de 'Checo' y Valtteri Bottas hace un par de semanas, comenzando una gira para promocionar el inicio de operaciones de la escudería.

Es por eso que Pérez Mendoza se ha convertido en uno de los principales impulsores del proyecto, participando en programas televisivos en Estados Unidos y ahora formará parte de uno de los deportes más populares y de mayor mercado en tierras estadounidenses, aprovechando el público hispano que atrae el conjunto californiano y los seguidores del piloto mexicano más exitoso en la historia.

Fue mediante la cuenta oficial en X de Los Angeles Dodgers que se anunció el acto protocolario encabezado por el mexicano: "El piloto de Fórmula 1 y ganador de seis grandes premios en su carrera, Sergio 'Checo' Pérez, lanzará el primer lanzamiento ceremonial en el Dodger Stadium, el 17 de septiembre", se lee en la descripción, acompañada de una foto del mexicano con un jersey de Cadillac F1 Team.

Formula 1® driver and six-time Grand Prix winner Sergio “Checo” Pérez will be throwing out the ceremonial first pitch at Dodger Stadium on 9/17!



uD83CuDF9F?: https://t.co/DZQkfNeXIj pic.twitter.com/tSuteNKJqc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 15, 2025

No será la primera ocasión en que el de Guadalajara, Jalisco, sea el encargado del acto protocolario previo al arranque de un juego de beisbol, pues durante el 2019, recibió la distinción por el equipo de su ciudad natal; durante las semifinales en los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Pérez fue invitado para lanzar la primera bola antes de comenzar el juego 3 de la serie de los Charros de Jalisco contra los Venados de Mazatlán.

'Checo' Pérez lanzó la primera bola con los Charros de Jalisco

Fuente: Tribuna del Yaqui