Diablos Rojos del México establece marca insuperable con el título de la Serie del Rey en LMB

Ciudad de México.- Los Diablos Rojos del México demostraron que su nivel está fuera de liga, pues además de terminar como líder general en victorias durante la temporada regular de Liga Mexicana de Beisbol, establecieron una marca que será complicada de igualar, al vencer en cuatro juegos a los Charros de Jalisco durante la Serie del Rey que conmemoraba el centenario de la LMB y los establece como el equipo más ganador en las ligas deportivas profesionales en México.

La novena capitalina alcanzó su título 18 en Series del Rey, superando con amplio margen a su más cercano competidor, los Tigres de Quintana Roo, que han cosechado 12 campeonatos de LMB; su más reciente data del 2015. Los Diablos Rojos del México lograron concretar su cuarto bicampeonato en su historia y su primero desde las temporadas 2002 y 2003, pero la marca establecida no solo enlaza los títulos actuales, también se remonta a la hazaña lograda hace más de 10 años.

Durante la temporada del 2014, el conjunto escarlata llegaba a la Serie del Rey en búsqueda de su primer campeonato luego de seis años de sequía y lo completaron de gran manera, pues lograron vencer en cuatro juegos a los Pericos de Puebla. Los capitalinos ligaron 10 temporadas sin un campeonato hasta que en el 2024 vencieron a los Sultanes de Monterrey en barrida, alcanzando los ocho encuentros consecutivos con victoria en Serie del Rey.

En la final de la LMB que acaba de concluir, los 'Pingos' repitieron la dosis, ahora contra los Charros de Jalisco; los Diablos Rojos hicieron valer su estatus como favorito, vapuleando desde el arranque de los compromisos a los jaliscienses; muestra de ello fue que en solo una ocasión estuvieron abajo en la pizarra, pero fue cuestión de media entrada para volver a retomar el liderato del partido.

Dos años, un mismo destino: la gloria. ¡Grítalo, somos BICAMPEONES! uD83CuDFC6uD83DuDD25 pic.twitter.com/Q1bL9CohW2 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 15, 2025

Con esta nueva barrida, los Diablos Rojos del México alcanzaron su cuarto bicampeonato de su historia, pero es el primero en ser sin perder algún encuentro durante la Serie del Rey; por si fuese poco, los 'Pingos' se convirtieron en el primer equipo de la LMB en ligar 12 victorias de manera consecutiva en la instancia final de la liga, reuniendo así más mérito para lo logrado por Lorenzo Bundy y compañía.

Fuente: Tribuna del Yaqui