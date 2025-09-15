"Espero la revancha": JC Chávez Jr. reaparece luego de la derrota del 'Canelo' ante Crawford

Ciudad de México.- Posterior a la derrota que sufrió el pugilista mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, ante Terrence Crawford, han sido varios los exboxeadores que han opinado de manera pública sus impresiones del compromiso y uno de ellos fue el hijo de la leyenda del boxeo en México, Julio César Chávez Jr., el cual se ha visto inmiscuido en problemas legales en los últimos meses. Reapareció en redes sociales para dar su opinión sobre el desempeño del tapatío.

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentó a Terrence Crawford, poniendo en juego sus cuatro cinturones, que lo acreditaban como campeón absoluto en la categoría de los supermedios. La pelea se disputó la noche del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, ante más de 70 mil personas. Lejos de lo que se tenía contemplado, el boxeador norteamericano dominó la mayor parte del combate, quedándose con la victoria por decisión unánime.

El propio Álvarez Barragán fue el primero en lanzar una autocrítica, elogiando el trabajo desempeñado por su adversario y asegurando que dio lo mejor que tenía. "Al estar aquí, yo ya gané. Y solamente quiero decir que ya gané porque tengo a mi familia; en lo profesional he hecho muchísimas cosas. Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer", señaló al terminar la pelea.

uD83DuDDE3? Canelo: "I already did a lot in boxing. I already accomplished a lot in boxing. My legacy is already there, and I'm still taking risks because I love boxing." uD83DuDC4F #CaneloCrawford pic.twitter.com/yQYItkVHbQ — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

Uno de los boxeadores que se enfrentaron al 'Canelo' en su carrera fue Julio César Chávez Jr., el cual también expresó su sentir luego del sorpresivo resultado que benefició al estadounidense; Chávez Carrasco comentó que, en su experiencia, le pareció que Saúl tenía un problema físico que le impidió mostrar su verdadero nivel.

Creo que 'Canelo' estaba físicamente disminuido; me dio la impresión de que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción".

Historia de Julio César Chávez Jr. en su Instagram

Por último, señaló que esperaba que el pugilista de Guadalajara, Jalisco, obtuviera la revancha y entonces mostrar su mejor versión, ya que considera que cuenta con las aptitudes para salir avante de un probable segundo combate ante Crawford. "Espero en la revancha se desquite y gane la pelea"

