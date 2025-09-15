¿Hace falta? Expiloto de la Fórmula 1 'exige' el regreso de Christian Horner a la categoría

Ciudad de México.- La segunda mitad del calendario de la Fórmula 1 ha transcurrido sin muchas polémicas que involucren a varias escuderías, motivo por el cual un expiloto exigió el regreso de un "villano" a la categoría; David Coulthard, expiloto para varios equipos, pidió que Christian Horner esté de regreso a la F1 para la siguiente temporada, pues asegura que su personalidad es lo que hace falta para volver más interesantes los fines de semana.

Luego de 20 años al mando de Red Bull Racing, el 9 de julio del 2025 se dio la noticia que cimbró a toda la categoría, pues el equipo de las bebidas energéticas había despedido al que hasta ese momento había sido su único director de escudería; en medio de rumores que aseguraban la salida de Max Verstappen, aunado a un mal momento en la temporada 2025 de Red Bull, se anunció el despido de Christian Horner con efecto inmediato, tomando su lugar Laurent Meckies.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

En entrevista con el portal Motorsport, David Coulthard explicó que personas con la mentalidad de Horner son necesarias para darle un extra a la competencia más allá de lo deportivo; el exsubcampeón mundial comentó que Horner era la persona que dinamitaba las polémicas y eso es lo que atrajo a muchos aficionados en los últimos años.

He dicho exactamente lo mismo antes, porque Fred Vasseur (Ferrari) y Toto Wolff (Mercedes) son amigos. Zak Brown y esos tipos se llevan bien. Ahora han perdido al villano entre los jefes de equipo a sus ojos. Y parte del show de Netflix se trata de crear estos personajes (como Horner) y personalidades".

De igual manera, recalcó que una escudería no es formada por un solo hombre y sabe que los éxitos seguirán para Red Bull con o sin Horner, pero recalcó que también es necesario el factor espectáculo en la F1 para mantener un público cautivo. "Así que nada depende de una sola persona. Pero somos espectáculo además de deporte".

‘HAN PERDIDO AL VILLANO’ uD83DuDE31uD83DuDE08uD83CuDFCE?#F1xFSMX David Coulthard, ex piloto, aseguró que la F1 necesita de un nuevo villano tras la salida de Christian Horner de Red Bull.https://t.co/IrbxfMmEoT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2025

El exjefe de la escudería austriaca era uno de los personajes más mediáticos de la Fórmula 1 y, en varias ocasiones, protagonizó roces con Toto Wolff, el director de Mercedes, o con Zak Brown de McLaren.

Fuente: Tribuna del Yaqui