José Samayoa y Luis Márquez ya reportaron a los trabajos de pretemporada de Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo el lunes pasado fue cuando comenzaron con los trabajos de pretemporada, pero a una semana de haber iniciado con los entrenamientos, el club no baja la guardia y este lunes 15 de septiembre intensificó sus preparativos en el Fernando Valenzuela.

En este día de práctica, se integraron los lanzadores José Samayoa, Luis Márquez y José Albertos, así como Fred Corral, coach asistente de pitcheo, por lo que poco a poco el equipo está junto a su roster principal, con el que buscarán levantar la corona número 18 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

En el caso de Samayoa, viene de tener acción este verano en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Olmecas de Tabasco; por su parte, Luis Márquez formó parte de los Toros de Tijuana y El Águila de Veracruz, mientras que José Albertos hizo lo propio con los Tigres de Quintana Roo.

José Samayoa, José Albertos, Luis Márquez y el coach Fred Corral se incorporaron a nuestra #Pretemporada este lunes. uD83EuDD29uD83CuDF4A



¡Bienvenidos! uD83EuDDE1 pic.twitter.com/rD50whj9yA — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 15, 2025

La práctica de este día arrancó poco después de las 9:00 horas; en ella se tuvieron trabajos defensivos con jugadas en tiro desde los jardines a las bases y los infielders trabajaron en rodados para doble play, bajo las indicaciones de Juan Gabriel Castro y el cuerpo técnico.

En este mismo día de actividades, igualmente varios lanzadores como Gael Bermúdez, Oswaldo Pacheco, Rubén Reyes y Damián Somochi realizaron juego simulado enfrentándose a los grupos de bateo. Cabe destacar que Naranjeros continuará con sus entrenamientos este martes 16 de septiembre con el noveno día de actividades de la pretemporada.

#LaEntrevista "Me siento con más experiencia, física y mentalmente mejor y vengo a dar lo mejor con Naranjeros". uD83CuDF99



Platicamos con Elvin Carrillo, un joven infielder que ha ganado confianza y ha sido elogiado por sus compañeros gracias a su bateo. uD83CuDF4A pic.twitter.com/2qMcAyltgf — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 15, 2025

Además de los recién empacados, otros peloteros como Rolando Mora, Aníbal Cervantes, Enrique Castillo, Luis Ángel Olivarría, Wilmer Ríos, Enrique Castillo y el receptor Abraham Elvira, también ya están sudando los colores en el Fernando Valenzuela.

Será la próxima semana cuando los de la capital de Sonora trasladen su actividad de pretemporada a Arizona, donde tendrán algunos compromisos de preparación y disputarán la Fiesta Mexicana de Beisbol de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui