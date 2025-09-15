Malas noticias en Cincinnati: Burrow se perderá tres meses por una lesión

Cincinnati, Estados Unidos.- Con apenas dos encuentros disputados, las aspiraciones de llegar lejos en la campaña de la NFL podrían haberse esfumado para los Cincinnati Bengals, tras darse a conocer la lesión de su estelar mariscal de campo Joe Burrow.

Este lunes, el entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor, confirmó que Burrow se someterá a una cirugía en el dedo del pie izquierdo, lo que podría marginarlo del equipo por los próximos tres meses.

Here is the video of the Joe Burrow. Looks like his foot got out of there before full weight from tackler on it. These can be mechanism for



-High ankle sprain pic.twitter.com/XnrNGKdr1K — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) September 14, 2025

"Estamos trabajando en los detalles y los plazos. Pasaremos la semana y obtendremos toda la información que podamos", dijo Taylor durante una conferencia de prensa por la tarde.

Taylor no tenía un cronograma de cuándo Burrow se someterá a una cirugía o cuánto tiempo podría estar fuera el mariscal de campo franquicia. Se espera que la lesión en el dedo del pie deje fuera a Burrow un mínimo de tres meses.

No sé cómo es una rehabilitación del dedo del pie", dijo Taylor. "Sé que Joe va a dar todo lo que tiene. Va a hacer todo lo posible para entrar al campo".

Esta viene a ser la tercera lesión importante que sufre Burrow en sus seis temporadas desde que fue tomado como la primera selección general en el draft de 2020, lo que representa un gran golpe para Cincinnati, que ha tenido su primer inicio de 2-0 desde 2018 y tiene aspiraciones de postemporada después de perderse los playoffs en las últimas dos temporadas.

El mariscal de campo estará fuera de acción por largo tiempo

Burrow salió del vestidor de los Bengals con muletas y con una bota en el pie izquierdo el domingo, después de lesionarse el dedo gordo del pie durante el segundo cuarto de la victoria de Cincinnati por 31-27 sobre los Jacksonville Jaguars.

Burrow fue capturado por el tackle defensivo de los Jaguars, Arik Armstead, para una pérdida de 5 yardas en la yarda 35 de los Bengals con 9:02 restantes en la primera mitad. Era la segunda vez que Burrow había sido capturado en el juego. Burrow entró en la carpa médica de la línea lateral. Salió y caminó brevemente cojeando antes de dirigirse al vestuario.

Bengals QB Joe Burrow feared to have suffered a Grade 3 turf toe injury that will require surgery and sideline him at least three months. (via @Rapsheet, @TomPelissero) pic.twitter.com/lxVnTj235H — NFL (@NFL) September 15, 2025

"Es difícil en este momento. Vamos a estar bien. Es un tipo fuerte", dijo el receptor abierto Tee Higgins después del juego. "Esperamos ver cuáles son los resultados".

Jake Browning será el titular en ausencia de Burrow. Completó 21 de 32 pases para 241 yardas con dos touchdowns y tres intercepciones. Browning también anotó el touchdown de la ventaja con 18 segundos restantes en un salto de 1 yarda.

"Tenemos mucha confianza en Jake. Lo demostró ayer", dijo Taylor. "Estamos emocionados de que Jake vaya allí y juegue. Se ha ganado el derecho a estar en el centro de atención". Browning ha jugado 13 partidos para Cincinnati y tuvo marca de 4-3 como titular hace dos años cuando Burrow fue marginado.

Fuente: Tribuna del Yaqui