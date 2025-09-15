Matt Olson y Drake Baldwin se lucen con el bat en la paliza de los Braves sobre los Nationals

Washington, Estados Unidos.- Matt Olson y Drake Baldwin tuvieron un gran despliegue ofensivo, ya que aportaron con cuatro carreras respectivamente en la paliza propinada por los Atlanta Braves sobre los Washington Nationals con marcador de 11 carreras sobre 3 en el primero de la serie; a pesar de que ambos equipos se encuentran fuera de la postemporada, regalaron una buena tarde de pelota a los 14 mil aficionados que se dieron cita en el Nationals Park.

La victoria se la llevó el abridor de los Braves, Spencer Strider, ya que el derecho de 26 años tuvo una destacada actuación, al lanzar siete entradas completas de cuatro imparables y una carrera limpia, proveniente de un cuadrangular solitario; el de Columbus, Estados Unidos, ponchó a seis rivales, llegando a los 120 chocolates propinados en la temporada actual. La derrota la cargó Mitchell Parker, el cual recibió seis carreras limpias en cinco entradas lanzadas.

Los Nationals se pusieron adelante en el marcador en el cierre del segundo capítulo, con el sexto cuadrangular del año para el novato Daylen Lile, aunque solo una entrada después se revirtió el marcador: Matt Olson abrió la cuarta con un batazo de dos estaciones y avanzó a tercera con un sencillo de Ronald Acuña Jr., seguido por Ozzie Albies, que impulsó una con un imparable y la de la ventaja cayó por Ha-Seong Kim.

another daylen another dinger pic.twitter.com/oByn1yOjh9 — Washington Nationals (@Nationals) September 15, 2025

En el quinto rollo y con dos hombres en base, Matt Olson amplió la diferencia en el marcador con su cuadrangular 26 de la temporada, poniendo la pizarra en cinco carreras a una y en la entrada posterior, cayó la sexta carrera con sencillo de Balwin.

En la fatídica séptima volvieron a marcar la diferencia los maderos de Olson y Baldwin, ya que con un doble y sencillo de cada uno, el marcador se puso en ocho carreras contra una. En el cierre del mismo inning, los Nationals fabricaron dos anotaciones, impulsadas por CJ Abrams y James Wood.

Las carreras restantes fueron obra de par de cuadrangulares en la novena entrada conectados por Ronald Acuña Jr. y Drake Baldwin, cerrando el marcador de 11 carreras por tres.

Busy night at the ballpark! pic.twitter.com/dOmIJyov1O — Atlanta Braves (@Braves) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui