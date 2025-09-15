Max Verstappen y Oscar Piastri van por récord de Sergio 'Checo' Pérez en el GP de Azerbaiyán

Ciudad de México.- A pesar de que la temporada 2025 de la Fórmula 1 no contó con la participación del piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, aún hay récords establecidos por el tapatío que permanecen vigentes; con la llegada de la Fórmula 1 a Azerbaiyán para disputar el Gran Premio de la ronda 17, Max Verstappen y el actual líder del campeonato de pilotos, Oscar Piastri, buscarán romper una marca establecida por Pérez Mendoza.

El Gran Premio de Azerbaiyán es una carrera que se disputa en Bakú, la capital de dicho país, en un circuito callejero; el fin de semana se incluyó por primera ocasión en el calendario de la F1 en 2017, viéndose interrumpido en el 2020 por la pandemia mundial. A lo largo de las siete ocasiones que se ha podido efectuar el GP, se han tenido seis ganadores diferentes y solo uno ha podido repetir la victoria, lo que le ganó el apodo del 'Rey de las Calles'.

Sergio 'Checo' Pérez es el único piloto que ha podido ganar en dos ocasiones este Gran Premio: la primera ocasión que obtuvo la victoria fue durante la edición del 2021. Ese día, el tapatío se vio beneficiado por un accidente de Verstappen a falta de las últimas vueltas, además de un error en el reinicio de la carrera por parte de Lewis Hamilton, lo que le terminó abriendo las puertas a Pérez para ganar su primer compromiso en su estadía con Red Bull.

La segunda victoria para el mexicano en el Circuito Callejero de Bakú llegó en el 2023; Pérez Mendoza obtuvo un fin de semana redondo, pues además de llevarse la victoria durante el GP con una cátedra de manejo, también fue el ganador de la Sprint Race y fue galardonado con el premio 'Piloto del día', constituyendo su segunda victoria de ese año.

Checo Pérez gana el GP DE AZERBAIYÁN!!! uD83DuDEA8



Fin de semana redondo para el mexicano:



Ganó el sprint race, ganó el GP de Bakú y fue el piloto del día!!uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Fin de semana redondo para Sergio, segundo triunfo en 2023 y tercer podio en cuatro GP de la temporada.



ERES ENORME… pic.twitter.com/z4TiId5ixB — Antonio de Valdés (@adevaldes) April 30, 2023

De los otros pilotos que han logrado una victoria en el exigente circuito, solo quedan activos Verstappen y Piastri, además de Lewis Hamilton, que compite con Ferrari en este 2025; la victoria es más tangible para los pilotos de la escudería austriaca y el de McLaren, los cuales llegarán en búsqueda de igualar la marca establecida por Sergio en sus años como piloto para Red Bull.

Fuente: Tribuna del Yaqui