MLB y LMB hacen unión histórica; Sultanes y Giants tendrán par de encuentros en 2026

San Francisco, Estados Unidos.- En un hecho sin precedentes, se anunció que la relación entre la Major League Baseball y la Liga Mexicana de Beisbol se seguirá fortaleciendo aún más; previo al encuentro entre los San Francisco Giants y Los Angeles Dodgers, se oficializó que los Sultanes de Monterrey sostendrán un par de juegos de exhibición contra el equipo de la bahía como parte de su pretemporada para la campaña 2026.

Aunque ya se ha contado con diversos encuentros entre equipos de la MLB en México, nunca se había contado con la participación de un equipo mexicano en un estadio de MLB, hasta que las directivas de ambas escuadras hicieron la presentación oficial de la serie que quedará en los libros de historia del deporte mexicano.

El primer anuncio se dio en la cuenta oficial de X de los San Francisco Giants, ya que se adelantaron a la noticia y publicaron las fechas en las que se tendrán los dos juegos de exhibición. "Los San Francisco Giants han anunciado hoy que tendrán un enfrentamiento histórico en el Oracle Park, donde la organización recibirá a los Sultanes de Monterrey para dos encuentros de exhibición durante el 23 y 24 de marzo del 2026".

The #SFGiants today announce a historic matchup at @OracleParkSF, where the team will host the @SultanesOficial for two exhibition games on March 23 and March 24, 2026.





En el preludio del encuentro contra los Dodgers, se contó con la presencia de José Maíz y Francisco González, presidentes de los 'Fantasmas Grises', además de los directivos de los Giants y el alcalde de San Francisco, para celebrar el hito que quedará marcado. Maiz Domene festejó el anuncio y aseguró que la unión de las ligas va más allá de lo deportivo, pues considera que es una relación que une a ambos países en cultura y comunidad.

"Esto es más que beisbol"



Las palabras de nuestro Copresidente José Maiz Domene, sobre la serie de exhibición que tendrá Sultanes ante San Francisco Giants en el Oracle Park

Por su parte, 'Pancho' González agradeció a la directiva de San Francisco por ayudar a coordinar la serie que se tendrá en 2026 y aseguró que su mayor propósito es promover la experiencia del deporte en México. "Estamos agradecidos de la relación con esta gran organización y esta gran ciudad; juntos, México, California y Monterrey podemos ser mejores. Agradecidos a todos los involucrados y bienvenidos a la 'Fiesta Gigante'".

JUNTOS San Francisco Giants Sultanes



Las palabras de nuestro Copresidente Francisco González sobre la fiesta que tendremos, enfrentando a los Giants en el Oracle Park.

Fuente: Tribuna del Yaqui