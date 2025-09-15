¡No le gustó! Donald Trump catalogó de ridícula y "maricona" nueva regla implementada por NFL

Ciudad de México.- Una nueva regla en la NFL parece haberle molestado al polémico presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no dudó en criticarla en una de sus redes sociales; el mandamás estadounidense tachó de ridícula la nueva regla implementada en los kick-offs en los encuentros de futbol americano, asegurando que es perjudicial para el deporte e intentará erradicarla en los siguientes años.

La National Football League ha estado en búsqueda de reducir las lesiones en sus jugadores, ya que en los últimos años era más frecuente el observar colisiones entre varios elementos que terminaban en los hospitales. La NFL cuenta con un exigente protocolo de conmociones, el cual exige el retiro inmediato del juego a un jugador que tuvo un duro choque y se sospecha que puede tener daño, obligándolo a someterse a diversas pruebas médicas y reincorporarse de manera paulatina a sus actividades regulares.

Si bien es cierto que las nuevas reglas implementadas le restan espectáculo y atractivo, las modificaciones en las normas se están cambiando de manera constante para garantizar el bienestar de los elementos que forman parte de las ligas. El presidente Donald Trump, el cual se ha visto involucrarse de cerca en la NFL, alzó la voz por los cambios en el reglamento, expresando su descontento.

La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de patada inicial. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial "normal" y se ve fatal. El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el fútbol americano".

Donald Trump se quejó de la nueva regla en NFL

De igual manera, catalogó las medidas implementadas como algo perjudicial para el deporte y lo comparó con modificaciones absurdas en otras disciplinas como el golf. "¡El fútbol americano 'maricón' es malo para Estados Unidos y malo para la NFL!; por suerte, el fútbol americano universitario seguirá igual, ¡ojalá para siempre!", se lee en la publicación.

¿Cuál es la nueva regla de kickoff en la NFL?

La nueva medida implementada en la liga de futbol americano indica un cambio en la patada inicial del encuentro, así como después de cada anotación, cambio de posesión y arranque de la segunda mitad. Con la nueva regla, la defensiva no puede correr hasta que el receptor recibe el balón, disminuyendo la velocidad en las colisiones con la intención de reducir las lesiones.

