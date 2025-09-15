Partido de media semana en la Liga MX; dónde ver EN VIVO el Chivas vs Tigres del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- El 'Rebaño Sagrado' tendrá un partido complicado apenas cuatro días después de vencer a las Águilas del América en calidad de visita, ya que se tendrán que enfrentar a otra escuadra que se encuentra entre los primeros lugares de la Liga MX; a media semana se enfrentarán las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL, encuentro que pertenece a la jornada 1, pero se tuvo que aplazar.

El encuentro estaba programado para ser el primer compromiso de ambos equipos en el arranque del Apertura 2025, pero a falta de una semana del silbatazo inicial se anunció que se tendría que aplazar a mediados de septiembre, por problemas en la casa del conjunto jalisciense. El Estadio Akron se encontraba en un proceso de remodelación, ya que estaban intercambiando el césped, obligando a cambiar la fecha del partido.

Las Chivas del Guadalajara siguen atravesando un mal momento, a pesar del respiro que les dio vencer a su acérrimo rival en el Clásico Nacional; el conjunto 'Rojiblanco' se encuentra en la posición 11 de la tabla, empatado con otros tres equipos, pero mejor posicionado por la diferencia de goles; el resultado contra los de Coapa los hizo escalar en gran medida; ya antes de la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes se encontraban en el antepenúltimo puesto.

Los Tigres han tenido un torneo un poco más tranquilo, ya que hasta el momento han cosechado cuatro victorias por dos empates y una derrota, acumulando 14 puntos, lo cual los coloca en la quinta posición de la tabla. En la última jornada terminaron empatando a cero anotaciones contra el León y su victoria más reciente fue en la jornada 7, cuando vencieron por la mínima diferencia al Santos Laguna en el TSM.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL del Apertura 2025

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime

La última ocasión que estos dos equipos se enfrentaron fue durante la jornada 3 del Clausura 2025; el 25 de enero el encuentro quedó empatado a un gol, con anotaciones de Teun Willke por las Chivas y Juan Brunetta por los regios.

Fuente: Tribuna del Yaqui