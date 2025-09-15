Pelotero con experiencia en las mejores ligas del mundo llega a los Algodoneros de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave cuentan con una de las ofensivas más explosivas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y para la edición que está por comenzar, aportarán todavía más calidad a dicha área, con la llegada de un 'viejo conocido' del circuito.

Se trata del espigado jardinero Isiah Gilliam, quien estampó su firma como el octavo importado del club de Sinaloa. Esta contratación es una gran noticia para el aficionado, pues se trata de un elemento que, además de ser muy veloz en los senderos, también tiene mucho poder en las muñecas.

El nacido en Georgia tiene 29 años de edad y mide 1.90 metros; además, tiene la ventaja de batear de ambos lados del plato, pero sin duda alguna su principal fortaleza es que ha jugado en las mejores ligas del mundo, desde Estados Unidos hasta México.

En sus nueve años jugando ligas menores de la MLB, acumuló 114 cuadrangulares y 101 bases robadas, así como 176 dobletes y 15 triples, dejando un promedio de .259 tras militar en sucursales de New York Yankees, Cincinnati Reds y Seattle Mariners.

Por otra parte, el estadounidense tiene experiencia en ligas invernales; en la campaña 2020-2021 jugó para los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, dejando cifras de .302 en los 15 duelos que vio acción, mientras que en la 2022-2023 militó con Tomateros de Culiacán en México, que en 27 encuentros conectó 20 hits, entre ellos ocho dobles, un triple, dos jonrones y remolcó 11 carreras, mientras que el año pasado tuvo un paso fugaz por los Gigantes del Cibao en la República Dominicana.

Mientras que Isiah Gilliam este año viene de tener actividad en la liga independiente de la Asociación Americana, donde en 36 cotejos le dio para .348 con la novena de los Monarcas de Kansas City, además de registrar 10 cuadrangulares, empujar 33 compañeros a la goma y siete colchonetas.

Los buenos números le valieron para que este patrullero debutara este año en la Liga Mexicana de Beisbol, donde tuvo actividad con Olmecas de Tabasco y Caliente de Durango, sumando 28 partidos entre ambas escuadras, conectando siete dobles, un triple y tres bambinazos, además de remolcar 13 rayitas.

A su vez, este invierno tendrá revancha en la LAMP, donde buscará convertirse en figura con los Algodoneros y ser la pieza que necesita el equipo para que pueda levantar el título y represente a México en la próxima Serie del Caribe, que se celebrará en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui