Peloteros de Yaquis de Obregón ya sudan la franela: El equipo comienza su pretemporada

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón escribieron el primer capítulo de la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al comenzar este lunes 15 de septiembre los trabajos de pretemporada en su inmueble, el Estadio Yaquis.

Una base de peloteros jóvenes y nombres como los de Saul Vázquez, Fernando Flores, Víctor Márquez, Samuel Zazueta, Manuel Chávez y Jonathan Mendoza conformaron este primer día de actividades en Cajeme.

Los jugadores de Yaquis sudaron los colores en una sesión que duró poco más de una hora, donde se realizaron trabajos de estiramiento y condición física. Por otra parte, los lanzadores que ya reportaron con el club tuvieron un ligero trabajo de bullpen. Los coaches Sergio Omar Gastélum y 'Tavo' Álvarez encabezaron la primera práctica de la Tribu, ya que el manager Gabe Álvarez se incorporará en la gira de pretemporada del club en Estados Unidos.

Se tiene contemplado que esta misma semana figuras de Yaquis como Santiago Chávez y Felipe González reporten a los primeros entrenamientos, que se realizarán en el Estadio Yaquis, antes de que cierren filas y la próxima semana viajen a Arizona para los juegos de pretemporada.

"Este es un nuevo comienzo rumbo a un claro objetivo. Contamos con un talentoso roster de jugadores mexicanos y este equipo tiene todo para ser protagonista esta temporada. Trabajen duro cada día, seamos perseverantes y el éxito vendrá por sí solo", fueron las primeras palabras del coach Álvarez a los elementos que hicieron acto de presencia este lunes.

"Traemos una deuda pendiente con la afición y quiero que este año sea de muchas alegrías para ellos. Hoy comenzamos un sueño todos los que estamos aquí, primero de hacer el equipo y segundo llegar hasta la Serie del Caribe", afirmó el pitcher cajemense Samuel Zazueta.

Cabe destacar que, a partir del 25 de septiembre, la única Tribu de la LAMP viajará a Arizona para participar en la tradicional Fiesta Mexicana de Beisbol, con juegos en las ciudades de Phoenix y Tucson, donde medirán fuerzas ante Naranjeros de Hermosillo, Jaguares de Nayarit, Algodoneros de Guasave y el equipo local de Tucson, que este invierno hará su estreno dentro del beisbol profesional de México.

