Richardson abanica a 11 en la victoria de los Twins por blanqueada sobre Yankees

Minnesota, Estados Unidos.- Simeon Woods Richardson recetó 11 chocolates en seis innings, Austin Martin remolcó cuatro carreras para liderar a los Minnesota Twins a una victoria de 7-0 el lunes por la noche sobre los New York Yankees.

Con este tropiezo, su segundo consecutivo Nueva York cayó cinco juegos detrás de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana. La ventaja de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana se redujo a un juego sobre Boston.

Woods Richardson (7-4) regaló tres bases por bolas y permitió dos hits contra el equipo con mayor ofensiva de la Liga Americana. Richardson empató su récord personal de ocho ponches al final de la cuarta entrada. Kody Funderburk, Travis Adams y Pierson Ohl lanzaron cada uno una entrada en blanco en relevo.

Brooks Lee conectó un doble y un jonrón y Edouard Julien tuvo dos hits para los Twins, que anotaron cinco carreras ante Luke Weaver en la séptima entrada. Weaver tiene una efectividad de 6.21 en 34 juegos desde que regresó el 20 de junio de una distensión en el tendón de la corva izquierda. Tuvo una efectividad de 1.05 en 24 juegos antes de lesionarse.

Los relevistas de los Yankees tienen una efectividad de 5.45 desde el receso del Juego de Estrellas, en el puesto 28 entre los 30 equipos. Carlos Rodón (16-9) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, perdiendo aperturas consecutivas desde junio.

Paul Goldschmidt y José Caballero tuvieron un hit cada uno para los Yankees, que no avanzaron un corredor más allá de la segunda base. Por Minnesota, Jhonny Pereda conectó un doble en el tercero y anotó cuando Martin bateó para un out forzado, mientras Lee abrió el quinto con su jonrón 15.

Trevor Larnach y Lee conectaron dobles consecutivos en la séptima, Martin tuvo un doble de tres carreras y Luke Keaschall saludó a Camilo Doval en la séptima con un sencillo productor.

Para el martes, Cam Schlittler (3-3, 3.05 ERA) de los Yankees se enfrentará ante Zebby Matthews (4-5, 5.06) en el segundo compromiso de la serie.

