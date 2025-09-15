Se acerca el debut; Sergio 'Checo' Pérez iniciará actividades con Cadillac en los próximos días

Ciudad de México.- Luego de que se diera el anuncio de la incorporación del piloto mexicano al nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac F1 Team, una de las mayores incógnitas entre los seguidores del piloto tapatío fue sobre a partir de cuándo se integraría a las actividades de la categoría reina del automovilismo; el director de la escudería, Graeme Lowdon, reveló que Sergio 'Checo' Pérez comenzará con los trabajos de simulador en los próximos días.

Fue apenas el 26 de agosto cuando se anunció la dupla de pilotos para la primera temporada del equipo estadounidense en la Fórmula 1; mediante las redes sociales de la escudería y de la categoría se oficializó la llegada del finlandés, Valtteri Bottas y Pérez Mendoza a Cadillac, revolucionando el mundo del automovilismo. Ambos conductores estuvieron en una serie de conferencias y eventos multitudinarios como parte de su presentación.

En entrevista con el portal oficial de la F1, se le cuestionó a Lowdon, director de Cadillac, sobre cómo marchan los preparativos para incursionar en la categoría; uno de los principales cuestionamientos fue sobre cómo van a afrontar ambos pilotos el regreso a las competiciones, luego de un año sin correr ninguna carrera, pero el empresario aseguró que cuentan con la experiencia suficiente y podrán adaptarse de manera rápida. "No creo que haya olvidado cómo manejar, eso seguro".

De igual manera, reveló que en los próximos días el piloto mexicano arribará a la fábrica del equipo para comenzar a realizar sus primeras horas en el simulador y esperan que pronto comiencen a tener sesiones en pista con monoplazas reales. "Está haciendo un poco de karting y pronto lo tendremos en el simulador. También haremos algunas pruebas en coches reales, así que no tengo dudas de que estará a la altura a tiempo".

Por último, señaló que contar con un piloto como Valtteri Bottas es de gran ayuda, ya que cuenta con gran experiencia luego de su exitoso paso por Mercedes en los años que fue el equipo más dominante de la parrilla. "Será de gran ayuda, porque hay muchas cosas nuevas en 2026, sobre todo en cuanto a neumáticos y unidades de potencia. Tener un piloto experimentado como Valtteri, que está al tanto de ese tipo de cosas, es muy valioso".

