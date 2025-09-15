Serie del Rey 2025: elementos de Yaquis de Obregón destacan en el Campeonato de la LMB

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Rey 2025 concluyó con una apabullante actuación por parte de los 'Pingos', pues lograron su cuarto bicampeonato en la historia del club; los Diablos Rojos del México vencieron en cuatro juegos a los Charros de Jalisco, logrando su segundo título consecutivo. Varios elementos pertenecientes a los Yaquis de Obregón tuvieron una destacada actuación con ambas escuadras, siendo pieza clave en su desempeño en la final de la liga veraniega.

La escuadra capitalina venció al conjunto jalisciense de manera aplastante en los cuatro encuentros; los Charros de Jalisco solo pudieron ponerse con ventaja en el marcador en una ocasión durante la serie, pero la diferencia fue remontada de manera rápida por parte de los escarlatas, los cuales no permitieron ninguna victoria por parte de los Charros en la Serie del Rey, ligando 12 victorias consecutivas en la instancia final de la LMB.

Ambos equipos cuentan con peloteros que pertenecen a los Yaquis de Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los cuales contaron con una destacada labor en la Serie del Rey; un total de cuatro jugadores de 'La Tribu' tuvieron acción con ambas escuadras, destacando los tres elementos que fueron pieza fundamental para el campeonato de los Diablos Rojos del México.

Con la escuadra capitalina tuvieron acción tres jugadores de los Yaquis, destacando la actuación del panameño Allen Córdoba; el canalero fue el jardinero central titular de los cuatro juegos de la Serie del Rey, acumulando un total de siete imparables, entre ellos dos cuadrangulares y ocho carreras producidas, con un sobresaliente juego 2, en el cual solo fue dominado en una ocasión de sus cinco apariciones al plato, con un doble pendiente para completar el ciclo.

¡INCREÍBLE NOCHE LA DE ALLEN CÓRDOBA! ???uD83DuDD25uD83CuDDF5uD83CuDDE6 pic.twitter.com/vp3Q1GwTeZ — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 12, 2025

Juan Carlos Gamboa es otro elemento de 'La Tribu' que tuvo acción en los cuatro juegos de la final; el 'Haper' conectó un total de seis indiscutibles y produjo tres carreras en su rol de capitán de los 'Pingos'. Efraín Contreras fue el abridor del juego en el cual se coronaron, el cual trabajó por espacio de 4.2 entradas, en las que solo permitió dos imparables y recetó seis ponches. El único jugador cajemense que no tuvo acción con Diablos Rojos fue el relevista Edwin Fierro.

Los Charros de Jalisco tenían a un solo elemento perteneciente a la escuadra cajemense en su roster; se trata del receptor Alfredo Hurtado, el cual tuvo acción en tres encuentros, dos como receptor titular y uno más como bateador emergente, logrando cosechar un total de tres imparables.

Fuente: Tribuna del Yaqui