Taillon brilla en la lomita y los Cubs se acercan a puestos de playoffs

Pittsburgh, Estados Unidos.- Jameson Taillon espació par de imparables a lo largo de seis capítulos completos, Michael Busch y Pete Crow-Armstrong pegaron cuadrangulares para que los Chicago Cubs vencieran el lunes por 4-0 a los Pittsburgh Pirates y dieran un paso más para asegurar un lugar en la postemporada.

Chicago (86-64) abrió una ventaja de cuatro juegos sobre San Diego por el primer comodín de la Liga Nacional y está detrás de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, por cinco juegos con 12 juegos restantes. Los Cubs ganaron por quinta vez en seis juegos y le propinaron a los Pirates su novena derrota en 10 juegos. Chicago tiene marca de 13-9 en un tramo de 24 juegos consecutivos contra equipos con récords por debajo de .500 en la campaña.

Six innings of two-hit ball from Jamo uD83DuDC4F pic.twitter.com/zKVsIoxlSy — Chicago Cubs (@Cubs) September 16, 2025

Taillon (10-6) completó su labor con tres ponches y dio dos bases por bolas, retirando a 15 de 16 bateadores durante un tramo desde la primera hasta la sexta. Tiene marca de 3-0 con efectividad de 1.61 desde que regresó el 18 de agosto de una distensión en la ingle izquierda.

Swanson conecta doblete ante los Pirates

Michael Soroka, Porter Hodge y Brad Keller completaron la blanqueada de tres imparables, la 14 de los Cubs en la temporada. Keller sacó un out para apuntarse su segundo salvamento del año.

Busch conectó su jonrón 28 de la campaña en el segundo capítulo, y Nico Hoerner anotó en un lanzamiento descontrolado más tarde en la entrada ante Braxton Ashcraft (4-3), quien permitió tres carreras y seis hits en cuatro entradas.

No doubter for Pete Crow-Armstrong! pic.twitter.com/BVFn6UOf4G — Chicago Cubs (@Cubs) September 16, 2025

Crow-Armstrong y Dansby Swanson conectaron dobles consecutivos en el cuarto, y Crow-Armstrong conectó su jonrón número 29 en el sexto inning contra Cam Sanders.

A continuación

El novato de los Cachorros, el derecho Cade Horton (10-4, 2.70 ERA) se enfrenta a Paul Skenes (10-9, 1.92), el líder de efectividad de las Grandes Ligas, el martes por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui