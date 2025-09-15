Terence Crawford se apodera de la cima de los libra por libra: Desplaza a Usyk e Inoue

Las Vegas, Nevada.- Tras su contundente victoria el sábado 13 de septiembre ante el mexicano Saúl Álvarez, la prestigiosa revista Ring Magazine colocó al ahora nuevo rey de las 168 libras, Terence Crawford, como el boxeador número uno libra por libra del mundo en la actualidad.

Con una marca perfecta de 42-0, 31 nocauts y todos los cinturones mundiales de las 168 libras, el estadounidense desplaza a nombres como Oleksandr Usyk, Naoya Inoue y el propio 'Canelo', que también se encuentran en la lista de pugilistas.

Histórico

Además de destronar al tapatío y arrebatarle todos los cinturones, 'Bud', con dicho resultado, hizo historia, pues se convirtió en el primer boxeador en la historia moderna que es campeón indiscutido en tres categorías diferentes: superligero, welter y ahora en la división de los supermedianos.

?? Terence Crawford moves up to #1 in The Ring’s latest pound-for-pound rankings after his stunning display against Canelo Alvarez. pic.twitter.com/myUYipK8lr — Ring Magazine (@ringmagazine) September 15, 2025

Cabe destacar que, para el choque frente al mexicano, Crawford tuvo que subir dos divisiones, movimiento que al parecer no le costó trabajo, ya que lució dominante en cada momento, llevándose la victoria por decisión unánime en Las Vegas, dándole al mexicano su tercer descalabro profesional.

Por otra parte, este mismo lunes 15 de septiembre, se confirmó que la pelea de 'Canelo' vs Crawford fue vista por más de 41 millones de espectadores a nivel mundial, un número grande, que la pone como la pelea de campeonato mundial masculino más vista del mundo.

Por otra parte, esos números, si los comparas con Jake Paul vs. Mike Tyson, se quedan muy bajos, ya que dicho combate generó 100 millones. Mientras que este mismo año la pelea entre Taylor y Serrano igualmente tuvo más vistas que el duelo de este sábado. Hay que recordar que este combate no es calificado como Pago Por Evento (PPV), por lo que sigue siendo Mayweather ante McGregor la pelea que más generó dinero, ya que se vendieron 6.5 millones en PPV.

DRIPPED IN GOLD uD83DuDC51#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | Riyadh Season uD83EuDD4A pic.twitter.com/k8kAfRJqVl — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Con todo eso, Crawford cerró una semana más que positiva, ganando la cantidad de dinero de su vida (se calcula 50 millones de dólares), se adjudicó los títulos de Álvarez y brincó a la cima de los mejores libra por libra de la actualidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui