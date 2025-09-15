Turki Al-Sheikh piensa en el nuevo rival de Terence Crawford; podría ser otro mexicano

Ciudad de México.- Tras la histórica victoria de Terence Crawford ante Saúl 'Canelo' Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Turki Al-Sheikh dejó pistas sobre el próximo rival del multicampeón boxeador estadounidense. En redes sociales, el asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita alborotó el 'avispero' y se refirió a otro boxeador de origen mexicano, haciendo alusión a que podría ser el siguiente reto deportivo de Crawford.

A través de su cuenta en la red social X, el jeque árabe nombró al pugilista mexicoamericano, David Benavidez, que en la actualidad ostenta los títulos mundiales de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). 'El Monstruo Mexicano', como apodan a Benavidez, estaría figurando dentro de la baraja de posibilidades para subir al ring con el originario de Omaha, Nebraska.

¿David Benavidez puede dar las 168 libras?", fue el mensaje que compartió Turki Al-Sheikh.

Can David Benavidez still make 168 pounds? uD83EuDD14 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2025

No es ninguna locura que el peleador con raíces mexicanas pueda pelear en las 168 libras, ya que su padre José Benavidez ya ha hablado de esta posibilidad para cuando 'Canelo' Álvarez perdiera sus cinturones, situación que pasó el sábado 13 de septiembre. Luego de subir a peso completo, 'Red Flag' Benavidez se impuso a Oleksandr Gvozdyk y David Morrell, consolidándose así como monarca de la división tras la renuncia del ruso Dmitry Bivol.

Nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar", declaró el padre de David Benavidez al sitio El Izquierdazo en el año 2024.

Victoria de Terence Crawford

La victoria de Terence Crawford sobre Saúl 'Canelo' Álvarez marca un punto de inflexión en el boxeo moderno. El estadounidense salió con la mano en alto tras vencer al mexicano por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, imponiéndose como campeón mundial supermediano. Gracias a ello, Crawford se convirtió en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas, además de sumar títulos en cinco categorías a lo largo de su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui