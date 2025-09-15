Velocista formado por los New York Mets es nuevo jugador de los Aguilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Águilas de Mexicali sigue ajustando sus piezas previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), la cual se encuentra a la vuelta de la esquina. Este lunes 15 de septiembre, la directiva anunció la llegada de otro pelotero extranjero.

Tal y como han sido los otros movimientos, el nuevo 'emplumado' también llega con altas credenciales. Se trata del lanzador derecho CJ Van Eyk, quien fue reclutado por la escuadra de los New York Mets en la ronda 19 del pasado draft del 2017. El jugador de los 'Caballeros' tuvo su desarrollo en las menores de los Toronto Blue Jays, donde alcanzó el nivel AAA con el equipo de Bisons Buffalo en el año 2025, dejando grandes números.

CJ Van Eyk picks up his 7th K of the night on a nasty curve uD83EuDD2E



5 IP | 4 H | 0 ER | 0 BB | 7 K | 14 Whiffs



In his last 6 outings: 30 Ks in 23.2 IP with a 2.28 ERA uD83EuDD29



That curveball owns a 46 Whiff% during that span!@cjvaneyk17 @BuffaloBisons #BlueJays #LightsUpLetsGo #Bisons pic.twitter.com/i9TdO6pM5N — Blue Jays Player Development (@JaysPlayerDev) August 22, 2025

El pitcher diestro tiene como una de sus principales fortalezas un arsenal que incluye una recta que alcanza hasta las 95 millas por hora, con buenas variantes en rompientes como la curva, slider y cambio de velocidad, por lo que se tienen grandes expectativas en su estreno en la LAMP.

La idea de traer a Eyk es para que se integre a la rotación de inicialistas; el reporte que tenemos es de un lanzador con una recta explosiva y con movimiento, además de tres rompientes suficientes para un pitcher inicialista", comentó José Amador, gerente deportivo de los emplumados.

Con este movimiento, queda claro que los Águilas de Mexicali siguen apostando por la corona, formando un roster que pueda pelear con meterse hasta las últimas rondas del beisbol invernal del país. Por otra parte, los cachanillas siguen en los campos de entrenamiento, cumpliendo con el sexto día de pretemporada, donde han mostrado una gran condición física y una disponibilidad al cuerpo técnico.

Por otra parte, dentro de las novedades que se presentaron este lunes 15 de septiembre, está la incorporación del experimentado Leo Heras, el pitcher Yamil Castillo y el coach de bullpen Francisco Villegas, quienes se integraron rápidamente a sus respectivos grupos.

Brazo importado a la frontera uD83DuDCAA



El lanzador CJ Van Eyk se suma a la legión extranjera de los @AguilasDeMxli uD83EuDD85#LigaARCO ?? pic.twitter.com/3oJcITYDe7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) September 15, 2025

Los dirigidos por el manager Óscar Robles están trabajando en acondicionamiento físico, en drills defensivos, así como en los fundamentos principales del beisbol, para que en cuestión de días comiecen con sus juegos de pretemporada.

Cada una de las actividades que están haciendo los de Mexicali es parte de la preparación para la temporada que iniciará el 15 de octubre, cuando se midan en El Nido de Los Águilas a Charros de Jalisco en la jornada inaugural de la Liga Arco.

Fuente: Tribuna del Yaqui