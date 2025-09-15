Yaquis de Ciudad Obregón: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos para la inauguración de la LAMP?

Ciudad Obregón, Sonora.- Los preparativos para una nueva temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico siguen su curso y 'La Tribu' no se ha quedado rezagada, pues en los próximos días comenzarán con la venta de boletos para la jornada inaugural; los Yaquis de Obregón arrancarán la campaña 2025-2026 contra los Cañeros de Los Mochis, en la serie inaugural los días 15 y 16 de octubre.

Los Yaquis de Obregón comenzarán su pretemporada la tarde del lunes 15 de septiembre, pues estarán recibiendo a los peloteros invitados a los campos de entrenamiento en el Estadio Yaquis, aunque desde hace un par de semanas se ha contado con la presencia de jugadores pertenecientes a 'La Tribu' que terminaron su compromiso en las ligas de verano, poniéndose en forma y afinando detalles previos a la pretemporada.

Mediante las redes sociales del club, se dio el anuncio de la fecha en que las entradas para el ansiado juego inaugural se pondrán a la venta; el próximo miércoles 17 de septiembre se abrirán las taquillas del Estadio Yaquis y comenzará la venta para las personas que adquirieron abonados y vayan a comprar el paquete que incluye el juego inaugural y la primera serie en casa, cuando los Yaquis reciban a los Venados de Mazatlán.

El jueves 18 de septiembre se pondrán a la venta solo los paquetes a través de la boletera en línea del club, además de boletos individuales para las personas que cuentan con abonados, y a partir del viernes 18 de septiembre comienza la VENTA AL PÚBLICO GENERAL, tanto en las taquillas del club como en la boletera en línea.

Los Yaquis de Obregón permanecerán por 10 días en el Estadio Yaquis y partirán hacia Arizona, Estados Unidos, para comenzar su participación en la Mexican Baseball Fiesta, donde disputarán encuentros de preparación contra los Naranjeros de Hermosillo, los Jaguares de Nayarit, Algodoneros de Guasave y el Tucson Baseball Team.

El conjunto cajemense estará de regreso en México a partir del 8 de octubre y sostendrán una serie de cuatro encuentros de preparación contra Naranjeros, alternando las sedes entre el Estadio Fernando Valenzuela y culminando el 12 de octubre en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui