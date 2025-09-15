Yesavage impresiona en su debut con los Blue Jays, que vencen a Rays en extrainnings

Tampa Bay, Estados Unidos.- Trey Yesavage tuvo debut soñado en MLB al ponchar a nueve bateadores para establecer un récord de Toronto en su primer juego en las Grandes Ligas, George Springer conectó un sencillo que rompió el empate en la undécima entrada y los Blue Jays derrotaron el lunes 2-1 a los Tampa Bay Rays para abrir una ventaja de cinco juegos en la cima de la División Este de la Liga Americana detrás de su quinta victoria consecutiva.

Yesavage, un lanzador derecho de 22 años que fue seleccionado en el puesto 20 en el draft amateur del año pasado, permitió una carrera, tres hits y dos bases por bolas en cinco entradas, en las que realizó 69 lanzamientos, 49 de ellos para strikes. Promedió 94.6 millas por hora con 32 rectas y también lanzó 19 splitters y 18 sliders. Seis de sus ponches fueron en splitters.

En la undécima entrada, Springer conectó un sencillo con dos outs y dos strikes ante Kevin Kelly (2-4), ayudando a Toronto a mejorar a 10-4 en juegos de entradas extra.

We know George Springer got us uD83DuDC4A pic.twitter.com/Nb3hD1pAUZ — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 16, 2025

El novato Braydon Fisher (7-0) sacó seis outs. Permitió el sencillo de apertura de Yandy Díaz en el inning 11, que puso corredores en las esquinas, luego ponchó a Brandon Lowe, Junior Caminero y Josh Lowe. Los Rays se poncharon 18 veces, su mayor cantidad desde 23 contra Arizona el 28 de agosto de 2019.

Tampa Bay atrajo a 8,972 personas al Steinbrenner Field con capacidad para 10,046, su juego 17 sin entradas agotadas en 75 partidos en su estadio temporal. Los Rays perdieron por octava vez en 10 juegos, cayendo a 73-77 y cayendo ocho y medio juegos detrás de Houston por el último comodín de la Liga Americana.

Teniendo el apoyo de su familia y excompañeros de equipo de Dunedin en las gradas, Yesavage permitió un sencillo de apertura a Chandler Simpson y un doble productor a Díaz en la primera, luego retiró a 15 de sus siguientes 18 bateadores. Ponchó los tres que enfrentó en el cuarto.

Ernie Clement conectó un doble en la séptima, avanzó con un sacrificio y anotó con un elevado de sacrificio de Andrés Giménez. Joe Boyle de Tampa Bay permitió tres hits en seis entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui