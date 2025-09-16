Anthony Martial ya está en Monterrey; ¿Cuándo debutará con los Rayados en la Liga MX?

Monterrey, Nuevo León.- El bombazo más reciente en la Liga MX ya se encuentra en México y podría debutar en los siguientes días; Anthony Martial, refuerzo anunciado por los Rayados de Monterrey, ya se encuentra en la capital neolonense y se integrará al equipo en los siguientes días, por lo que es probable que pueda debutar en el siguiente compromiso de 'La Pandilla', cuando los Rayados reciban a las Águilas del América.

Martial es nacido en Massy, Francia, tiene 29 años y cuenta con más de trece temporadas en el futbol profesional de Europa; llegó procedente del AEK Atenas FC y también disputó los colores del Sevilla y el Olympique de Lyon, equipo con el que debutó. Sus mejores años en Europa los pasó con el Manchester United, con el cual estuvo por cuatro años y consiguió más de 5 trofeos, destacando el título de Europa League.

Fue el 12 de septiembre cuando se anunció el arribo del francés al conjunto regio; por medio de un comunicado y una serie de publicaciones en las redes sociales del equipo, se anunció la llegada del jugador. "Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos; llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul".

Durante la tarde del 16 de septiembre, se tuvo la llegada de Anthony Martial al Aeropuerto Internacional de Monterrey y la prensa lo abordó para descubrir cuáles eran sus primeras impresiones luego de la llegada a los Rayados. "Sé que es un gran equipo acá en México, vi que tiene un gran plantel. Conocía ya a algunos jugadores con los que jugué en el Sevilla; creo que es un buen desafío llegar acá y eso me hizo querer venir y haré todo lo que pueda para ganar", relató.

Sobre su posible debut, comentó que le tomará un par de días el adaptarse al horario y después se integrará al grupo de futbolistas, haciendo posible su presentación en las canchas mexicanas para la jornada 10 del Apertura 2025. "Apenas esté listo, creo que necesitaré un poco de tiempo para adaptarme al cambio horario, pero me siento bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui