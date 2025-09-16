Barcelona vs Newcastle; dónde ver EN VIVO en México el arranque de la Champions League

Newcastle, Inglaterra.- La fase de liga de la Champions League para la temporada 2025-2026 está comenzando y hay muchos equipos que quieren establecer su dominio y postularse como favoritos al llevarse el título; uno de ellos es el conjunto 'culé'; el Barcelona se estará enfrentando al Newcastle en su primer compromiso de la Liga de Campeones de la UEFA.

En la edición anterior de la Champions League, el equipo blaugrana tuvo una destacada participación, ya que llegó a las semifinales y cayó ante el Inter de Milán, que terminó sucumbiendo en la final ante el París Saint Germain. Fue el conjunto español que avanzó más rondas, superando al Real Madrid, que fue goleado en los cuartos de final, quedando eliminado ante el Arsenal de Inglaterra, con marcador de cuatro goles por uno.

El Barcelona tuvo un gran arranque en la temporada 2025-2026 de LaLiga, ya que marcha invicto en la segunda posición, solo por detrás del conjunto merengue; el Barcelona acumula tres victorias y un empate en los cuatro encuentros disputados. Su último encuentro lo venció de manera holgada con una goleada de escándalo; vencieron al Sevilla con marcador de seis goles por cero, destacando la actuación de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, los cuales marcaron dos goles cada uno.

Por contraparte, el Newcastle United se encuentra en un momento complicado en la Premier League; luego de cuatro jornadas, marcha en el puesto 12, pues ha conseguido tan solo cinco puntos, derivados de una victoria y dos empates, además de una derrota. Su única victoria fue en el encuentro de la jornada 4, cuando vencieron por la mínima al Wolverhampton, el cual marcha en última posición y se encuentra en riesgo de descender.

Detalles del Barcelona vs. Newcastle United de la Champions League

Estadio: St. James' Park, Newcastle, Inglaterra

Fecha: Miércoles, 17 de septiembre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TNT Sports/HBO Max

Estas dos escuadras se han enfrentado en cuatro ocasiones durante la competencia de la Champions League, dos ocasiones en la temporada 1997-1998 y dos más en la 2002-2003; el conjunto español mantiene dominio ante los ingleses, ya que cuentan con tres victorias contra una del Newcastle.

Fuente. Tribuna del Yaqui