Camila Zamorano defenderá su campeonato mundial en casa ante peligrosa contendiente tailandesa

Hermosillo, Sonora.- El 18 de octubre será la fecha en la que la pugilista sonorense Camila Zamorano tenga su tan esperado regreso al ring. La jovencita que el pasado junio hizo historia al convertirse en la campeona mundial más joven de todos los tiempos, volvería a presentarse en su natal Hermosillo, ante la contendiente Sothita Sitthichai.

Este choque ante la tailandesa sería la primera defensa del campeonato mundial peso átomo, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que ostenta la 'Magnífica'. Sitthichai, de 19 años de edad, llegará a la capital de Sonora con una marca de 14-4 y cuatro nocauts, en busca de hacer la hazaña y frenar el increíble ascenso que tiene la jovencita de 17 años.

Aunque todavía no se hace oficial la pelea, hace unos días la página Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada publicó un video donde reveló que Camila Zamorano regresará ante su gente el 18 de octubre ante una rival tailandesa. Con esto, solo es cuestión de tiempo para que formalicen a Sitthichai como su rival.

Aunque en un principio se manejaba la idea de que la sonorense compartiría función con Miguel 'Alacrán' Berchelt, en las últimas semanas esa noticia ha perdido peso, pues el excampeón mundial también está contemplado para pelear en su tierra natal en el mismo mes.

'La Pequeña Maravilla'

Se espera que en esa misma función, también tenga actividad el noqueador cajemense, Yahir Frank. Después de perder su marca perfecta el año pasado contra Jayr Raquinel por el título continental del CMB, 'La Pequeña Maravilla de Cajeme' estaría haciendo su regreso en octubre.

Más adelante se darán a conocer más detalles del rival, pero se espera que sea un rival que pueda exigir al pupilo de Alfredo Caballero, que, a pesar de la derrota ante el filipino, es una de las cartas más importantes que tiene el boxeo mexicano en pesos chicos.

Además de Frank y Zamorano, otros destacados boxeadores de la región también estarían figurando en la cartelera, que en unos días más será presentada de manera oficial para todos los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui