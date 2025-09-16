Dura baja; Águilas del América perderá a importante elemento por lesión en la Liga MX

Ciudad de México.- Luego de su derrota ante las Chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional. El conjunto de Coapa sigue recibiendo malas noticias, pues uno de sus elementos principales se tendrá que perder al menos las siguientes dos jornadas del Apertura 2025 por una lesión en una rodilla.

Las Águilas del América marchan en la tercera posición de la Liga MX, solo por detrás de los Rayados de Monterrey, actual superlíder, y el Cruz Azul; el conjunto 'azulcrema' marchaba invicto hasta su compromiso contra el 'Rebaño Sagrado', juego que perdieron con marcador de dos goles contra uno.

Henry Martín se ha visto relegado al banquillo, luego de lidiar con varias lesiones desde finales del 2024 y todo el 2025; el 9 de los de Coapa solo ha participado en tres partidos durante el Apertura 2025, contra el Necaxa, los Gallos Blancos del Querétaro y también apareció en el Clásico Nacional. Durante el actual torneo, ha podido acumular tan solo 11 minutos en cancha y, a pesar de ser uno de los mejores delanteros en la historia del club, solo ha podido marcar dos goles en el año y ambos fueron durante el Clausura 2025.

AméricauD83EuDD85



Las Águilas inician el entrenamiento sin Henry Martín, quien está en rehabilitación por un esguince en la rodilla izquierda (lesión que sufrió en la práctica de ayer a puerta cerrada).

Álvaro Fidalgo también en recuperación del golpe en la rodilla derecha.@futpicante pic.twitter.com/mL586RTiEt — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) September 16, 2025

A lo largo del actual torneo, el yucateco se ha perdido cinco encuentros por varias lesiones que van desde una tendinitis hasta lesiones musculares severas en ambas piernas; a pesar de eso y previo al encuentro contra Chivas, el delantero se había declarado listo, pero tras los entrenamientos post jornada 9 de la Liga MX, el club de Coapa anunció que el delantero sufrió una nueva lesión que lo volverá a alejar de las canchas.

Fue mediante las redes sociales del conjunto que se informó sobre la nueva lesión de Henry Martin, al publicar un parte médico oficial de la institución. "El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín presenta un esguince de rodilla izquierda", se lee en la publicación. A pesar de que ya se encontraba trabajando al mismo ritmo que el resto del grupo, la 'Bomba' Martin tendrá que regresar a los ejercicios por separado y preparar su regreso a las canchas.

uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDD8 uD835uDDE0uD835uDDD8´uD835uDDD7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDE2



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

A pesar de que una lesión de ese tipo pudiera tomar dos semanas para completar una recuperación efectiva, con el historial que cuenta el delantero mexicano, se tendrá que estar en revisión constante y su regreso a las canchas dependerá de su evolución luego de cada entrenamiento.

Fuente. Tribuna del Yaqui