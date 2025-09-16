El campeón de bateo de la LAMP ya reporta con los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de septiembre se integró a los trabajos de pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo el campeón de bateo de la temporada pasada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Jasson Atondo.

Atondo de inmediato se puso a las órdenes del manager Juan Gabriel Castro y el cuerpo técnico para entrenar junto a sus compañeros y seguir afinando detalles, con el conjunto que tiene la encomienda de llevarse el campeonato del beisbol invernal del país.

El Champion Bat uD83CuDF96?uD83DuDE0EuD83DuDD1D



Jasson Atondo y su oportuno bat con @ClubNaranjeros uD83DuDD25uD83CuDF4A#LigaARCO ?? pic.twitter.com/PttIHP9b8L — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) July 22, 2025

Cabe destacar que la campaña pasada, el pelotero de los Naranjeros de Hermosillo fue el jugador con mejor porcentaje de bateo, al registrar .355, en lo que fue una gran temporada para él en lo individual, pero en la que, desafortunadamente para el club, cayeron en las semifinales.

Siguen sudando los colores

Hasta el momento, 40 jugadores se encuentran formando parte de los entrenamientos de los de la capital de Sonora. Este martes, en el noveno día de pretemporada, se comenzó con trabajos defensivos, tanto para infield como outfield y receptores.

La práctica se mantuvo con varios pitchers lanzando, entre ellos Aníbal Cervantes, Rolando Mora, Sergio Rodríguez, Luis Ángel Olivarría, Ángel Hernández y Germán Arvayo. Ellos enfrentaron a dos grupos de cañoneros: el primero fue Alex Robles, Daniel Mercado, Axel Nieblas, Elvin Carrillo y Abraham Elvira y el segundo, por Francisco Lugo, Jesús Loya, Derek Ayala, Héctor Hernández y Oscar Samaniego.

Ahora con Atondo, Juan Gabriel Castro y compañía ya cuentan con una gran base de peloteros, algunos de ellos figuras de los 17 veces campeones, como es el caso de Wilmer Ríos, quien reportó esta misma semana, y Luis Márquez, que igualmente se acaba de integrar a los entrenamientos.

¡Hola, @AtondoJasson! uD83EuDD29uD83CuDF4A



Hoy recibimos en los entrenamientos de #PretemporadaNaranjera al Champion bat, a El Tipo, a nuestro short stop de confianza. ¡Bienvenido, Jasson! uD83EuDDE1 pic.twitter.com/l7w6KqQGRe — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 16, 2025

Por otra parte, el club dio a conocer que Naranjeros continuará con su pretemporada este miércoles, con lo que será su décimo día de actividad física, el penúltimo en Hermosillo previo a viajar a Arizona, donde se integrarán para comenzar con sus primeros compromisos de exhibición.

Fuente: Tribuna del Yaqui