Fórmula 1 presenta los seis GP que contarán con Sprint Race durante la temporada 2026

Ciudad de México.- A pesar de que aún resta la parte final de la campaña 2025 de la Fórmula 1, la categoría reina del automovilismo, en conjunto con la FIA, han comenzado con la preparación de la temporada 2026 y ya lanzaron el calendario para los seis Grandes Premios que recibirán las Sprint Race en el año siguiente.

A partir del 2021 y con el fin de atraer a más público con acción en las pistas, la Federación Internacional de Automovilismo anunció la creación de las Sprint Race, las cuales eran asignadas de manera específica en varios GP en la temporada; la carrera Sprint es una carrera normal, pero con distancia reducida, ya que solo se corren 100 kilómetros, lo que equivale a un tercio de lo recorrido en un GP regular, y se otorgan ocho puntos para el ganador, reduciendo una unidad hasta premiar a los primeros ocho monoplazas que crucen la meta.

A partir del 2021 y hasta la actualidad, se han celebrado 21 Sprint Rare, con un claro dominio para Max Verstappen, ya que el piloto cuenta con 12 triunfos, además de ser el ganador de la primera carrera corta en la historia de la F1, cuando se coronó en la carrera Sprint durante el GP de Gran Bretaña en 2021. En el segundo lugar de los más ganadores en Sprint Race hay un empate entre tres pilotos, ya que Valtteri Bottas, Oscar Piastri y Lando Norris han cosechado dos victorias cada uno; el mexicano Sergio 'Checo' Pérez también logró un triunfo, al ganar la sprint durante el GP de Azerbaiyán en 2023.

The winner of the inaugural F1 Sprint Race:



Max Verstappen uD83CuDDF3uD83CuDDF1 pic.twitter.com/Qs28YFe3C7 — ESPN F1 (@ESPNF1) July 17, 2021

Luego del gran revuelo que las Sprint Race han causado en el último año, la F1 anunció que tres circuitos históricos albergarán su primera carrera corta durante el 2026. La primera carrera Sprint del año será durante el GP de China, el 14 de abril, y el GP de Miami albergará la segunda Sprint de la temporada el 2 de mayo. El Gran Premio de Canadá recibirá su primer Sprint Race en la historia el 23 de mayo.

Sprinting round the world in 2026 uD83DuDCA8



Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season - including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

Tan solo dos fines de semana después, se tendrá la cuarta carrera corta del año, cuando la F1 llegue a Inglaterra para el GP de Silverstone, el 4 de julio; las dos últimas carreras Sprint serán en Grandes Premios que aún no albergan una carrera corta de F1, pues están programadas para ocurrir durante el GP de los Países Bajos en el mes de agosto y la última de la temporada será en el GP de Singapur, el 10 de octubre del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui